Unde ar putea fi construit orașul-linie, întins pe o distanță de 170 de km

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a dezvăluit pentru prima dată planurile pentru „The Line” în ianuarie 2021, primul proiect major de construcție pentru zona de afaceri NEOM de 500 de miliarde de dolari, menită să diversifice economia celui mai mare exportator de petrol din lume.

Orașul, cu o lățime de 200 de metri și care funcționează cu ”energie regenerabilă 100%”, va include și o cale ferată de mare viteză, cu un tranzit de la capăt la capăt de 20 de minute. În cele din urmă, va găzdui 9 milioane de locuitori, a declarat agenția de știri de stat SPA, potrivit Reuters.

His Royal Highness announces designs for #THE_LINE, the city of the future in #NEOM.#SPAGOV pic.twitter.com/LDyQrMd0lF