Orban a fost huiduit de protestatarii care contestă victoria partidului pro-rus din Georgia. Szijjarto: „Câinii latră, caravana trece”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, aliat al președintelui Vladimir Putin, a fost huiduit de oameni pe stradă, în momentul în care a ajuns în Georgia, pentru a legitima victoria partidului pro-rus al lui Ivanișvili. Au fost proteste masive în faţa parlamentului din Georgia după alegerile legislative. „Ne-au furat voturile, ne-au furat viitorul!", au strigat 20.000 de oameni care acuză că votul ar fi fost influenţat de fraude şi de interferenţe ruseşti. Şi Bruxelles-ul a avertizat cu privire la nereguli grave în cadrul scrutinului național. Cele patru formaţiuni pro-occidentale de opoziţie nu recunosc rezultatul votului şi cer desfăşurarea de noi alegeri sub o administraţie internaţională.

Viktor Orban a făcut o vizită luni în Georgia. „Georgia este un stat conservator, creştin şi pro-european", a scris acesta pe reţeaua socială X. „În loc să li se dea lecţii inutile, ei au nevoie de sprijinul nostru pe drumul european", a adăugat Orban, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE, context în care Comisia Europeană s-a delimitat de vizita sa şi a cerut investigarea neregulilor semnalate de observatorii internaţionali la alegerile din Georgia.

Orban a fost însoţit de miniştrii săi ai economiei, finanţelor şi externelor, cel din urmă, Peter Szijjarto, afirmând că „alegerile din Georgia nu au fost câştigate de cei desemnaţi de Bruxelles şi de curentul liberal, ci mai degrabă de partidul de guvernământ pro-suveranitate, pro-pace şi pro-familie care pune în mod deschis interesele naţionale pe primul plan".

Luni seară, Viktor Orban a fost întâmpinat cu huiduieli de protestatarii care contestă rezultatele alegerilor, în timp ce părăsea hotelul Marriott din Tbilisi. În înregistrările video de pe rețelele sociale, se poate auzi cum demonstranții îi strigă „Du-te acasă”.

❗️ Hungarian Prime Minister Viktor Orban was loudly booed as he left the Tbilisi Marriott Hotel



Orban arrived in Georgia today on an official visit.



The Hungarian Prime Minister was congratulated on his victory by Georgian Prime Minister and Chairman of the pro-Russian… pic.twitter.com/zYlXezVcbg