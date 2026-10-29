Organizația care promovează turismul din Norvegia i-a dat replica lui Trump: Avem unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume

Norvegia este o destinație de top pentru iubitorii de natură. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Organizația guvernamentală „Visit Norway” a reacționat după ce președintele american Donald Trump a jignit Norvegia, spunând că este „o țară de rahat”. „Ce putem spune este că avem într-adevăr unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume”, a transmis ironic organizația, potrivit France24.

„Am auzit multe despre ţara de rahat.

Ei bine, ce putem spune este că avem într-adevăr unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume”, se arată într-o postare pe pagina de Instagram a organizației.

Reacția organizației vine după ce, în urmă cu câteva zile, președintele american Donald Trump a jignit Norvegia, pe care a numit-o „o țară de rahat”, și a afirmat că imigranții norvegieni nu sunt bineveniți în SUA, deoarece Comitetul Nobel nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace.

Donald Trump a vorbit despre protestele violente din Franța, susținând că acestea au loc din cauza imigrației. El a continuat spunând că ar primi cu brațele deschise imigranți din unele țări, dar nu și din Norvegia. „Pentru că nu am primit Premiul Nobel... Așa că nu vreau pe nimeni din Norvegia”, a declarat președintele american.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui miting politic din Port Huron, Michigan, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna viitoare.

Ulterior, el a lansat un atac dur la adresa Norvegiei.

„Norvegia a devenit, de fapt, o ţară de rahat”, a spus Trump, folosind un termen pe care l-a aplicat anterior în cazul Haitiului, Libiei, Somaliei şi Yemenului.

Ulterior, ministrul de Externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a declarat că președintele american „știe foarte bine” că acel comitet Nobel este independent și că guvernul de la Oslo nu are nicio influență asupra celui care primește distincția.