Talibanii se laudă că au capturat Valea Panjshir. Mesajul fostului vicepreședinte afgan: "Suntem invadați!"

Fostul vicepreședinte afgan Amrullah Saleh, care s-a alăturat luptătorilor conduși de Ahmad Massoud, a negat că ar fi fugit din regiune dar a admis că situația luptătorilor din Panjshir este "dificilă".

Potrivit BBC, conflictul din Panjshir ar fi făcut sute de morți.

Sursa citată menționează că în Kabul și în alte orașe afgane talibanii au salutat cu focuri de armă vestea victoriei în Panjshir, ucigând accidental, cu această ocazie, mai multe persoane.

"Prin mila Marelui Allah, acum controlăm întregul Afganistan. Rebelii au fost înfrânți și Panjshir se află sub controlul nostru", a spus un lider militar taliban citat de Reuters.

Valea Panjshir se află la nord de capitala afgană, Kabul. Este una dintre cele mai mici provincii afgane și cămin al unui număr de 150.000 - 200.000 de persoane.

Ascunsă între piscuri montane și având un teren accidentat, această zonă a fost în mod tradițional un focar al rezistenței, atât în anii invaziei sovietice, cât și în timpul precedentului regim taliban.

Conform relatărilor presei internaționale, actualii combatanți anti-talibani sunt membri ai milițiilor locale și foști membri ai armatei afgane care au preferat să nu se predea militanților.

Liderul lor, Ahmad Massoud, a spus că în vocabularul luptătorilor săi nu există verbul "a se preda".

Însă fostul vicepreședinte afgan Amrullah Saleh, care i s-a alăturat lui Massoud după ce fostul președinte afgan Ashraf Ghani a fugit din țară, a recunoscut că situația din Panjshir este dificilă.

Într-un mesaj video trimis BBC, Saleh a spus că sunt victime de ambele părți.

A video message sent to us @BBCWorld from one of the leaders of the anti-Taliban resistance, fmr VP @AmrullahSaleh2 who says they're under attack from terrorists and points the finger of blame at Pakistan. Pakistan of course deny they support Taliban forces #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/w3e6GnrRXi