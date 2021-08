Istoricul și atuurile de care dispune Ahmad Massoud, liderul opoziției anti-talibane din Afganistan

De la mijlocul acestei luni, opozanții talibanilor s-au adunat în zonă sub conducerea lui Ahmad Massoud, fiul celebrului combatant anti-sovietic Ahmad Shah Massoud, ucis în 2001 într-un atentat sinucigaș cu bombă, cu două zile înaintea atacurilor de la World Trade Center.

Varianta larg vehiculată este că Massoud a fost asasinat din ordinul liderul Al Qaeda, Osama bin Laden.

Lui Massoud-fiul i s-a alăturat și fostul vicepreședinte afgan Amrullah Saleh, care se declară "președinte interimar" și care a fost anterior șeful serviciilor afgane de informații, notează Al Jazeera.

O fotografie înfățișându-l pe Saleh și luptători din rezistența anti-talibană jucând volei în Valea Panjshir a fost publicată, luni, pe contul de Twitter al corespondentului BBC Yalda Hakim.

Just three hours from Kabul, Vice President @AmrullahSaleh2 and the anti-Taliban resistance fighters, play volleyball - Panjshir Valley, August 2021 pic.twitter.com/TL2lvfjj1G