Șeful AIEA nu crede în afirmația lui Trump că SUA au întârziat cu „decenii” programul nuclear iranian: „E o evaluare politică”

Cooperarea Iranului cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) asupra programului său nuclear rămâne „o obligaţie”, a spus Rafael Grossi. Foto: Getty Images

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a pus sub semnul întrebării, miercuri, afirmația lui Donald Trump că programul nuclear al Iranului a fost întârziat cu câteva „decenii” de atacurile americane. Rafael Grossi a spus că nu are încredere în această abordare „cronologică” a armelor de distrugere în masă și a adăugat că își închipuie că a fost vorba de o „evaluare politică”. Totodată, șeful AIEA a avertizat Iranul că are „obligația juridică” să coopereze cu AIEA cu privire la programul său nuclear, după ce parlamentul iranian a votat suspendarea acestei colaborări, notează AFP, potrivit Agerpres.

Întrebat despre declaraţiile lui Donald Trump care a afirmat că programul nuclear al Iranului a fost întârziat cu câteva „decenii” de atacurile americane, şeful AIEA a răspuns:

„Nu am prea multă încredere în această abordare cronologică a armelor de distrugere în masă (...) Îmi imaginez că este o evaluare politică”, a spus Rafael Grossi.

„Cooperarea Iranului cu noi nu este o favoare, ci o obligaţie juridică, atâta timp cât Iranul rămâne ţară semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară (TNP)", a declarat Grossi la postul de televiziune France 2.



„Cooperarea Iranului cu noi nu este o favoare, ci o obligaţie juridică, atâta timp cât Iranul rămâne ţară semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară (TNP)", a declarat Grossi la postul de televiziune France 2.

Precizările șeful AIEA vin în contextul în care apar întrebări cu privire la localizarea sau eventuala distrugere în atacurile israeliene a aproximativ 400 de kilograme de uraniu puternic îmbogăţit.



„Agenţia, AIEA, a pierdut vizibilitatea asupra acestui material din momentul în care au început ostilităţile. (...) Nu aş vrea să dau impresia că este pierdut sau ascuns. De îndată ce ostilităţile au încetat şi mai ales având în vedere sensibilitatea din jurul acestui material, cred că este în interesul tuturor să ne putem relua activităţile cât mai repede posibil”, a spus el.

Parlamentul iranian a votat pentru suspendarea cooperării cu AIEA

Rafael Grossi s-a întâlnit miercuri cu preşedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Élysée, în timp ce parlamentul iranian a votat miercuri suspendarea cooperării cu AIEA, după un război de 12 zile marcat de atacuri israeliene şi americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene.



Pentru a intra în vigoare, această decizie mai necesită aprobarea Consiliului Gardienilor, un organism împuternicit să examineze legislaţia.

Atacurile militare americane asupra a trei dintre instalațiile nucleare iraniene, efectuate noaptea de 21 spre 22 iunie, nu au distrus componentele de bază ale programului atomic al Teheranului.

Bombardamentele cu aparate B-2 și bombe anti-buncăr GBU-57 au reușit, probabil, doar să întârzie acest program cu câteva luni, arată o evaluare preliminară a serviciilor de informații americane, conform CNN, care citează în acest sens trei persoane la curent cu subiectul.

Evaluarea a fost realizată de Agenția de Informații a Departamentului Apărării din SUA și are la bază o analiză a pagubelor provocate de bombardamente derulată de Comandamentul Central al SUA, CENTCOM.

Anterior informațiilor despre evaluare, vicepreședintele american JD Vance a admis că e posibil ca SUA să nu fi lichidat stocurile iraniene de uraniu, dar a minimalizat problema, susținând că în prezent Teheranul nu mai poate îmbogăți materialul fisionabil.