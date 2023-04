Papagalii de la o grădină zoologică, izolați după ce au început să-i înjure pe vizitatori

Cinci papagali de la o grădină zoologică au fost mutați din zonele publice ale parcului, după ce au început să le adreseze cuvinte nepotrivite vizitatorilor.

Sursa foto: Hepta.ro

Papagalii cenușii africani au fost adoptați de Lincolnshire Wildlife Park din Friskney, Marea Britanie, în august 2022, însă după ce au fost mutați în zonele publice ale parcului, aceștia au început să le adreseze cuvinte obscene vizitatorilor.

Oamenii care au venit în parc au fost surprinși, dar și amuzați, cerându-le papagalilor să repete cuvintele.

"Unor vizitatori li s-a părut amuzant, dar având în vedere că sunt și copii care vizitează parcul, am decis să-i mutăm”, a spus Steve Nichols, director executiv al parcuului.

La începutul acestui an, papagalul Chico a devenit viral pe rețelele sociale, după ce a cântat o versiune a piesei "If I Were a Boy”, care îi aparține lui Beyonce, potrivit BBC, citat de dcnews.ro.

Citește și: "A fost un act extraordinar de curaj". Un elev de numai 13 ani le-a salvat viața colegilor aflați în autobuzul școlar, după ce șoferul a leșinat la volan, în SUA