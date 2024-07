Partidul Democrat va decide cine este candidatul pentru alegerile prezidențiale din SUA până în 7 august

Kamala Harris trebuie desemnată oficial drept candidat de către partid. Foto: Hepta

Partidul Democrat îşi va selecta candidatul pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie printr-un vot virtual, care va avea loc înainte de 7 august, potrivit unui anunţ făcut luni de preşedintelui Comitetului Naţional Democrat, Jaime Harrison, informează marţi EFE, citată de Agerpres.



Procesul de nominalizare se va finaliza între 1 şi 7 august, în funcţie de câţi candidaţi se califică pentru a intra în cursă.



Minyon Moore, preşedinta convenţiei partidului, a declarat că procesul de nominalizare va fi "rapid, transparent şi corect", potrivit The New York Times.



Vicepreşedinta Kamala Harris, care şi-a anunţat candidatura luni, după retragerea preşedintelui Joe Biden din cursă, este deja candidata favorită a partidului după ce a primit sprijinul preşedintelui Joe Biden, al fostei preşedinte a Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi şi al tuturor guvernatorilor democraţi ai ţării, dintre care unii păreau posibili candidaţi.



Totuşi, s-ar putea prezenta şi alţi candidaţi, dacă obţin semnăturile de nominalizare a cel puţin 300 de delegaţi, dar nu mai mult de 50 dintr-un singur stat.



Dacă un singur candidat, cel mai probabil Kamala Harris, atinge pragul de 300 de semnături, votul virtual ar putea avea loc cel mai devreme pe 1 august, au spus oficiali din partid, iar dacă există mai mulţi candidaţi, votul ar urma să aibă loc câteva zile mai târziu, însă procesul se va finaliza înainte de 7 august.



Oficiali de partid, în declaraţii pentru presa locală, au spus că şi candidatul pentru funcţia de vicepreşedinte ar putea fi numit până pe 7 august.



Astfel, dacă nominalizarea candidatului la alegerile prezidenţiale are loc la începutul lunii august, convenţia democrată ce va fi organizată pe 19 august, la Chicago, va avea o funcţie pur ceremonială.