Patriarhul Kiril al Moscovei susține că Rusia a invadat Ucraina și din cauza paradelor gay

Patriarhul Kiril a declarat duminică că tensiunile din Donbas sunt despre "o respingere fundamentală a așa-ziselor valori care sunt oferite astăzi de cei care pretind puterea mondială".

"Pentru a intra în clubul acelor țări, este necesar să se organizeze o paradă gay pride. Nu pentru a face o declarație politică, „suntem cu voi”, nu pentru a semna niciun acord, ci pur și simplu pentru a organiza o paradă homosexuală”, a spus Kiril în timpul predicii de duminică de la Moscova.

"Ceea ce se întâmplă astăzi în sfera relațiilor internaționale nu are doar semnificație politică. Vorbim despre ceva diferit și mult mai important decât politica. Vorbim despre mântuirea omului", a mai spus el în timpul predicii.

"Dacă vedem încălcări ale legii lui Dumnezeu, nu vom accepta niciodată pe cei care distrug această lege, ștergând granița dintre sfințenie și păcat și cu atât mai mult pe cei care promovează păcatul ca exemplu sau ca un model de comportament uman", a spus Kiril.

"În jurul acestui subiect este astăzi un adevărat război", a adăugat el.

Russian Orthodox Patriarch Kirill unsurprisingly endorsing Putin’s narrative on Ukraine in a sermon today. According to him the West essentially organises genocide campaigns against countries that refuse to stage gay parades ? pic.twitter.com/mXc89tXj4m