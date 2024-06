VIDEO O parte din acoperișul Aeroportului din New Delhi s-a prăbușit: O persoană a murit, alte opt sunt grav rănite

O parte din acoperișul Aeroportului din New Delhi s-a prăbușit, vineri, peste mai multe mașini. O persoană a murit, iar alte opt au fost grav rănite, fiind anulate mai multe zboruri.

Acoperișului din zona terminalului 1, zona plecări, s-a prăbușit la primele ore ale dimineții, au transmis reprezentanții aeroportului, ca urmare a ploilor abundente și a vântului puternic.

"Există persoane rănite, iar serviciile de urgență lucrează să ofere toată asistența necesară și îngrijiri medicale celor afectați", se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții aeroportului.

This Delhi airport was ranked the best in the world by an Indian survey company paid by the Indian government. Conflict of interests? pic.twitter.com/KkLAh6THWY