Planul lui Putin care ar putea afecta și România. Zelenski avertizează că Rusia ar putea cere încheierea unui acord separat cu NATO

Rusia va încerca să folosească o nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina pentru a obține concesii care să slăbească apărarea NATO, scrie The Telegraph. Foto: Profimedia Images

Moscova urmărește, în cadrul discuțiilor despre Ucraina, încheierea unui acord separat cu NATO sau SUA, ceea ce ar însemna, practic, schimbarea arhitecturii de securitate din Europa și din lume, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.

Kremlinul redirecționează astfel în propriul ei folos „garanțiile de securitate” invocate de Ucraina, pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, a precizat Zelenski, într-o conferință de presă.

„Nu este pentru prima dată când Rusia ridică, sub o formă sau alta, problema garanțiilor de securitate așa cum le văd ei”, a remarcat Zelenski.

În timpul negocierilor cu administrația Biden, la scurt timp înainte de lansarea invaziei sale de amploare în Ucraina, Moscova a cerut ca NATO să reducă planul său militar din Europa la nivelurile de dinainte de 1997, cerând efectiv ca alianța să retragă forțele și infrastructura din unele state membre din Europa Centrală și de Est.

Zelenski a precizat că, deși nu cunoaște detaliile, crede că Kremlinul ar putea din nou să ceară NATO să-și retragă infrastructura militară din unele state membre.

„Cred că orice retragere, orice pas înapoi, în termeni de securitate, este un semn de slăbiciune pentru alianță”, a spus liderul de la Kiev, care a subliniat că astfel de decizii ar trebui să aparțină doar membrilor NATO.

„Dar am auzit și semnale din partea Statelor Unite dintr-un unghi diferit, privind prezența trupelor americane pe teritoriul european, posibile reduceri și așa mai departe”, a adăugat Zelenski.

Rusia va încerca să folosească o nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina pentru a obține concesii care să slăbească apărarea NATO, scrie The Telegraph, care citează surse informate din cercurile diplomatice.

Putin va cere, cel mai probabil, ca prezența militară a NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997, înainte ca fostele state din blocul estic să înceapă să adere la Alianță. Acest lucru ar putea însemna retragerea trupelor NATO din Polonia, România, Estonia, Letonia și Lituania, precum și din Finlanda, care a aderat la Alianță în 2023.