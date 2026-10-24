Planurile Iranului de a ucide cetățeni americani au ajuns într-un stadiu avansat, avertizează serviciile de informații ale SUA

Avertismentul e cuprins într-un document neclasificat transmis secretarului de stat Marco Rubio. Foto: Getty Images

Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, a avertizat vineri că Iranul și-a „intensificat considerabil eforturile de a viza personalul american” în străinătate, planurile de a ucide cetățeni americani ajungând în „stadii avansate” în Orientul Mijlociu și în alte țări, potrivit cbsnews.com.

Avertismentul, cuprins într-un document neclasificat transmis secretarului de stat Marco Rubio și obținut de CBS News, vine în contextul în care Departamentul de Stat își ajustează efectivele din misiunile diplomatice din Orientul Mijlociu, iar armata americană își reduce prezența în regiune, pe fondul îngrijorărilor legate de amenințări directe din partea Iranului, precum și de amenințări din partea mișcării Houthi din Yemen, susținută de Iran.

„Eforturile iraniene de a pune la cale acțiuni letale împotriva cetățenilor americani au ajuns în stadii avansate, atât în ​​Orientul Mijlociu, cât și în alte țări”, a scris Clayton.

Documentul, emis într-un moment în care administrația Trump analizează reluarea atacurilor militare împotriva Iranului, nu precizează țintele vizate sau țările în care ar fi în desfășurare aceste planuri și nici nu indică dacă atacurile ar putea fi iminente.

Clayton a declarat că serviciile de informații americane depun eforturi pentru a declasifica parțial informații sensibile, obținute prin diverse canale, astfel încât acestea să poată fi partajate cu un cerc mai larg de angajați ai Departamentului de Stat. Directorul CIA, John Ratcliffe, a fost, de asemenea, destinatar al acestui document.

Publicația Axios a fost prima care a relatat despre existența acestui document.

Măsuri luate la sediile diplomatice americane

Avertismentul vine în urma unor măsuri de precauție luate la sediile diplomatice americane din regiune. La începutul acestei săptămâni, Departamentul de Stat a dispus ca personalul neesențial din cadrul ambasadei SUA în Arabia Saudită, împreună cu familiile acestora, să părăsească țara. Mai multe alte ambasade americane din regiune și-au ajustat efectivele, trecând la un regim de „operațiuni restricționate”; acest statut permite reducerea numărului de personal fără a impune o evacuare oficială, a relatat anterior CBS News.

„În ceea ce privește personalul din ambasadele noastre, evaluăm constant noile informații privind mediul de securitate”, a declarat vineri un oficial american pentru CBS News. „Amenințarea reprezentată de atacurile grupării Houthi și de comploturile teroriste iraniene care vizează oficiali americani stau la baza deciziilor noastre privind ajustarea efectivelor în ambasadele din regiune care funcționează în regim de operațiuni restricționate.” Un oficial american și un înalt responsabil militar din SUA au declarat, de asemenea, pentru CBS News, în această săptămână, că armata își reduce, în mod discret, prezența la bazele din Orientul Mijlociu, din cauza amenințărilor persistente.

Militanții houthi și-au intensificat atacurile cu drone și rachete împotriva Arabiei Saudite, vizând infrastructura petrolieră și aeroporturile. Un atac asupra aeroportului „Regele Khalid” din Riad, care a avut loc la începutul acestei luni, s-a soldat cu cel puțin doisprezece morți, inclusiv un cetățean american, și sute de răniți.

În weekendul trecut, ambasadele SUA din Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite și alte țări i-au avertizat pe cetățenii americani să dea dovadă de prudență, având în vedere atacurile grupării houthi.

Deși, în ultimele săptămâni, SUA și Iranul s-au abținut de la a se ataca reciproc, președintele Trump nu a exclus posibilitatea reluării ostilităților după alegerile de la jumătatea mandatului, programate luna viitoare. De asemenea, Iranul a continuat să își asume responsabilitatea pentru atacurile asupra unor petroliere în strâmtoarea Ormuz.

În cadrul unui miting electoral desfășurat vineri în Florida, Donald Trump a sugerat că SUA ar putea lansa o nouă operațiune împotriva Iranului, în cazul în care Teheranul nu va ajunge la un acord.

„S-ar putea să mai facem o mică «Epic Fury» sau vor accepta un acord”, a declarat președintele, făcând referire la numele campaniei militare americane lansate în luna februarie.