Iranul se pregătește pentru un nou război cu SUA: „Lumea va fi uimită. Avem noi ținte care nu au fost încă atacate”

Purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare din Iran, Hossein Mohebbi. Foto: Profimedia Images

Iranul a dat de înțeles că se pregătește pentru o nouă rundă de război cu Statele Unite și a lansat amenințări publice la adresa Washingtonului și a aliaților săi. În ultima lună, comandanții militari iranieni au intensificat o serie de mesaje publice în care susțin că Iranul a acumulat rezerve mari de arme noi, gata să fie lansate asupra unor ținte din afara regiunii, în cazul în care SUA reiau ostilitățile începute în februarie. „Lumea va fi uimită. Avem noi ținte care nu au fost încă atacate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare din Iran, Hossein Mohebbi, la sfârșitul lunii septembrie, scrie, luni, CNN.

Oficialii iranieni au amenințat că își vor extinde obiectivele dacă conflictul se reia, prezentând opțiuni precum tăierea cablurilor de internet submarine, atacul asupra centrelor de date bazate pe inteligență artificială și atacarea instalațiilor regionale de petrol și gaze.

La aproape nouă luni de când SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului, conflictul a ajuns într-un impas care a lăsat pe toată lumea în incertitudine cu privire la strategia finală a lui Trump, iar lumea se confruntă cu tulburări economice.

Ambele părți și-au revendicat victoria: Teheranul invocând supraviețuirea sa, iar Washingtonul, pagubele provocate regimului. Între timp, administrația Trump continuă să testeze noi măsuri economice și militare pentru a forța Iranul să capituleze, lucru la care Teheranul s-a opus.

„Războiul nu s-a terminat. Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene s-a pregătit pentru un război pe termen lung”, a spus Mohebbi.

Pregătiri pentru război

În timp ce comandanții iranieni dau dovadă de putere și pregătire, iranienii de rând, care de mult timp se confruntă cu conflictul și incertitudinea economică, se pregătesc din nou să facă față realităților războiului.

„În fiecare zi și în fiecare noapte, așteptăm ca bombardamentele să înceapă din nou”, a declarat săptămâna trecută un om din Teheran în vârstă de 70 de ani.

„Mi-am încărcat toate bateriile externe, mi-am făcut provizii de apă și am pregătit totul, pentru că atacurile ar putea începe din nou în orice moment, în orice zi”, a spus locuitorul.

O mamă a doi copii a descris teama cu care trăiește în timp ce își trimite copiii la școală în fiecare dimineață, trecând pe lângă străzi unde sunt vizibile Gărzile Revoluționare și bazele militare rămân active.

„Aș vrea să știu exact ce altceva plănuiesc SUA să bombardeze. Nici măcar nu au putut să-i elimine pe liderii iranieni. Nici nu au putut negocia. Deci, care este rostul să începem un alt război?”, a spus ea.

Iranienii sunt „convinși” că războiul va reîncepe, a declarat pentru CNN un alt rezident din Teheran.

„Toată lumea vorbește numai despre asta. Îți rămâne mereu în minte: oare în seara asta e momentul? Sau mâine? Cred că faptul că se vorbește atât de mult despre asta înrăutățește situația. Nici măcar nu poți să-ți iei o pauză”, a mai spus el.

Iranienii au vorbit cu CNN sub condiția anonimatului pentru a-și exprima liber temerile legate de continuarea războiului.

În ultimele săptămâni, consilierii Casei Albe au avut întâlniri pentru a discuta diverse opțiuni pentru Iran. Deși Trump a anunțat public că nu va lua noi măsuri înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, mai mulți consilieri au declarat, în privat, că nu știu dacă această declarație este definitivă sau s-ar putea schimba înainte de alegerile din 3 noiembrie.

Armata americană a elaborat noi planuri de atac care includ utilizarea potențială a așa-numitei „mame a tuturor bombelor” pentru a viza infrastructura energetică și siturile nucleare iraniene, în cazul în care Trump va da ordinul de reluare a operațiunilor înainte sau după alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu situația.

Bomba aeriană masivă GBU-43/B sau MOAB este cea mai mare bombă non-nucleară din arsenalul american și ar marca o escaladare notabilă a conflictului.

„Acestea sunt instrumente de propagandă menite să intimideze poporul iranian. Poporul iranian este părintele tuturor bombelor”, a declarat, sâmbătă, Alireza Sheikh, comandant al armatei iraniene.

Iranul a semnalat o nouă doctrină militară, mai ofensivă, care sugerează că nu va aștepta să fie atacat și ar putea chiar lansa atacuri preventive. Săptămâna trecută, conturile de socializare ale Gărzilor Revoluționare au relatat că Iranul a efectuat exerciții militare în toată țara, inclusiv lansarea a 30 de rachete balistice.

Farzin Nadimi, cercetător senior la think tank-ul The Washington Institute, specializat în politica externă a SUA în regiune, a declarat că, dacă un Teheran încurajat ar decide să încerce noile sale rachete cu rază lungă de acțiune împotriva Europei într-un atac, printre țintele vizate s-ar putea număra forțele americane cu sediul în bazele aeriene din Anglia sau centrul logistic din Ramstein, Germania, cea mai mare instalație militară americană din afara SUA.

„Totuși, Iranul și-ar rezerva probabil această posibilitate pentru o escaladare extrem de avansată”, a spus Nadimi.

„SUA și-au mutat toate bombardierele cu rază lungă de acțiune staționate în Marea Britanie înapoi în bazele lor americane la începutul acestei luni, după o nouă amenințare nespecificată”, au declarat oficialii. Cu câteva zile înainte de această mutare, guvernul britanic a arestat mai multe persoane după incidentul de la baza aeriana RAF Fairford, unde fuseseră staționate bombardierele americane.

Pentru a crește șansele de a lovi țintele, Nadimi a declarat că Iranul ar putea lansa roiuri mai sofisticate și coordonate de drone cu inteligență artificială, echipate cu camere și legături de date, care pot comunica între ele, pot ajusta traiectoriile de zbor și viteza pentru a evita bruierea și apărarea aeriană.

„Nu au demonstrat încă aceste capacități, dar au discutat în trecut despre dezvoltarea unor astfel de tehnologii”, a spus Nadimi.

Iranul ar putea încerca, de asemenea, să își îmbunătățească capacitățile de rachete de croazieră pentru a include propulsia supersonică pentru a evita mai bine interceptarea și ar putea încerca să bruieze sateliții de comunicații și supraveghere militară.

Regiunea este pregătită

„Comandanții iranieni se pregătesc pentru ceea ce consideră a fi o reluare inevitabilă a ostilităților, încercând totodată să descurajeze Washingtonul subliniind costurile unui atac”, a declarat Ali Vaez, director adjunct de program pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la International Crisis Group.

„Teheranul vrea să clarifice faptul că următoarea rundă se va desfășura pe un câmp de luptă mult mai vast, cu mai puține restricții și cu consecințe potențial mai letale. Dar pericolul este că ceea ce Iranul intenționează ca descurajare ar putea fi interpretat la Washington drept provocare, făcând ca războiul pe care Teheranul speră să îl evite să fie mai probabil”, a spus Vaez.

Când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie, l-au ucis pe liderul suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei, împreună cu mai mulți comandanți militari iranieni, înalți oficiali și civili, inclusiv elevi. Represaliile Iranului s-au concentrat în principal asupra vecinilor săi arabi, pe care îi acuză de complicitate cu Washingtonul.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, singura cale navigabilă maritimă utilizată de națiunile vecine pentru a exporta petrol, înainte de a ataca infrastructura civilă din orașele arabe. Dubai, o destinație turistică importantă, a fost vizată, uzinele de apă din Kuweit au fost lovite, iar atacurile asupra centrelor de date au perturbat serviciile bancare în mai multe țări din regiune.

Iranul a lansat peste 2.500 de rachete și drone numai asupra Emiratelor Arabe Unite, mai multe decât orice altă țară, inclusiv Israel. Abu Dhabi a interceptat aproape toate proiectilele, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite.

Săptămâna trecută, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei, a avertizat că Iranul va viza activele americane din regiune, inclusiv din Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru orice noi atacuri.

„Dacă izbucnește un alt război, numeroase cabluri submarine, centre de date, instalații de inteligență artificială și alte infrastructuri din regiune ar putea fi distruse”, a spus Rezaei.

Un oficial de rang înalt din Emiratele Arabe Unite a declarat joi jurnaliștilor că țara sa este mai bine pregătită în cazul în care luptele se vor relua.

„Nu vrem război. Dar dacă astăzi începe un război, suntem pregătiți să facem față oricărei amenințări care ne iese în cale mai bine decât am fost pe 28 februarie”, a declarat Ali Al-Nuaimi, președintele Comitetului pentru Apărare, Interne și Afaceri Externe al Consiliului Național Federal al Emiratelor Arabe Unite.

„Vom face orice este necesar pentru a ne proteja securitatea națională, suveranitatea și poporul”, a subliniat el.