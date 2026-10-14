Iranul schimbă strategia în Strâmtoarea Ormuz ca să „zădărnicească” planurile lui Trump de a ieftini carburanții înainte de alegeri

O analiză realizată de Financial Times a arătat că 24 de nave au fost atacate în cele două săptămâni până la data de 11 octombrie. Foto: Getty Images

Două nave portcontainer din apropierea Strâmtorii Ormuz s-au scufundat miercuri după ce au fost lovite de rachete. Cel puțin zece nave comerciale au fost atacate în zonă începând de duminică, după ce Iranul și-a intensificat loviturile asupra transporturilor maritime. Această escaladare sugerează că regimul de la Teheran încearcă să închidă complet strâmtoarea pentru a bloca tentativele lui Donald Trump de a reduce prețurile la combustibil înainte de alegerile din 3 noiembrie, scrie The Guardian.

Administrația Trump încearcă să mute atenția de la impactul economic al războiului împotriva Iranului dând vina pe atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești pentru majorarea prețurilor la combustibil.

Miercuri, UK Maritime Trade Operations (UKMTO), organismul britanic de monitorizare a traficului maritim, a raportat cel puțin cinci incidente în ultimele 48 de ore, inclusiv atacuri cu drone care au vizat petroliere și alte nave comerciale în zona Strâmtorii Ormuz.

„Ritmul atacurilor s-a accelerat, ceea ce pare a fi o mișcare intenționată”, a spus o sursă din domeniul maritim pentru The Guardian.

Iranul schimbă strategia

Nava portcontainer GFS Pride, sub pavilion singaporez, s-a scufundat miercuri, după ce fusese atacată în ziua precedentă. Câteva ore mai târziu, nava Cape Dao, sub pavilionul statului Antigua și Barbuda, s-a scufundat în apropierea strâmtorii, după ce fusese lovită de un proiectil la 23 septembrie, potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale.

Iranul a părut să se refere la GFS Pride când a anunțat că o navă de marfă s-a scufundat după ce a lovit o navă maritimă în timp ce încerca să traverseze neautorizat strâmtoarea.

Televiziunea de stat a difuzat un comunicat al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), potrivit căruia nava se deplasa pe o „rută ilegală și periculoasă” când a lovit mina. La bordul navei se aflau 2.500 de containere, potrivit transmisiunii iraniene.

Totuși, UKMTO a sugerat că ambele nave au fost lovite de proiectile neidentificate, contestând astfel versiunea prezentată de Teheran.

Iranul a avertizat repetat navele de marfă să nu încerce să traverseze strâmtoarea fără să solicite aprobarea de la Teheran. Armata americană a ghidat navele prin această cale navigabilă pe o rută mai apropiată de coasta Omanului.

Atacurile asupra navelor care au ajuns în zonă s-au intensificat în ultimele zile, șase portcontainere fiind lovite doar duminică, potrivit UKMTO.

O analiză realizată de Financial Times a arătat că 24 de nave au fost atacate în cele două săptămâni până la data de 11 octombrie. Dintre acestea, trei erau petroliere care transportau produse petroliere rafinate, iar alte două erau petroliere pentru transportul țițeiului.

Miza loviturilor: scumpirea petrolului înainte de alegerile din Statele Unite

Intensificarea atacurilor iraniene pare să fi provocat o scădere dramatică a transporturilor de petrol prin strâmtoare, în condițiile în care Teheranul pare hotărât să-și demonstreze capacitatea de a lovi nave înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului prezidențial, care vor decide cine deține controlul asupra Congresului.

Prețurile combustibilului în Statele Unite au crescut cu aproape 70% de când Donald Trump a lansat războiul împotriva Iranului, iar republicanii se pregătesc să deconteze la scrutinul din 3 noiembrie.

Doi oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că Iranul a început recent să folosească noi tactici împotriva navelor pe care le consideră că încalcă restricțiile impuse de Teheran.

Strategia a inclus schimbări atât în ceea ce privește tipul atacurilor, cât și frecvența acestora, unul dintre obiective fiind influențarea rezultatului alegerilor din SUA, au declarat cei doi oficiali.

„Obiectivul este să zădărnicească eforturile SUA și ale aliaților săi de a reduce prețurile globale ale petrolului”, a spus unul din cei doi oficiali pentru Reuters.

Decizia de a schimba strategia a fost luată la cel mai înalt nivel al conducerii iranienii și a fost coordonată pe deplin la nivelul întregului sistem de guvernare al țării, au mai spus oficialii.

Cum identifică Iranul țintele după ce a rămas fără radare

Un oficial al armatei americane, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat că Teheranul și-a schimbat tactica într-un mod semnificativ.

După ce SUA au distrus o mare parte din capacitățile radar ale Iranului, Gardienii Revoluției au început să folosească observatori neînarmați aflați pe ambarcațiuni mici pentru a identifica potențiale ținte, inclusiv nave militare americane, a declarat oficialul.

Săptămâna trecută, într-un incident care nu fusese relatat anterior, armata americană a stabilit că observatori iranieni operau de pe o ambarcațiune tradițională de tip dhow și transmiteau Gardienilor Revoluției coordonatele unor ținte, a precizat oficialul. Forțele americane au interceptat ambarcațiunea, le-au cerut ocupanților să o abandoneze, apoi au distrus-o. Nu s-au înregistrat victime, a declarat oficialul american.