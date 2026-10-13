Trump refuză să creadă că Rusia și China au ajutat Iranul în războiul cu SUA și îi face „proști și nebuni” pe cei care spun asta

Președintele SUA, Donald Trump, crede că, dacă, totuși, Rusia și China ajută Iranul, o fac „la un nivel foarte scăzut”. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia și China au ajutat Iranul în războiul cu Iranul. Publicații din SUA, precum Wall Street Journal, NBC ori CNN, au dezvăluit că atât rușii cât și chinezii au trimis muniții și au ajutat Teheranul în lansarea de lovituri de precizie asupra unor obiective ale armatei americane din zona Golfului Persic.

„Văd atât de multe comentarii de la proștii și nebunii de extrema stângă legate de faptul că China și Rusia ajută pe «minunata» Republică Islamică Iran. Dacă o fac, este la un nivel foarte scăzut, dar eu nu cred deloc că o fac. Au prea mult de pierdut și am fi știut despre asta și am fi aflat foarte repede! Mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a spus Donald Trump, într-o postare publicată pe Truth Social.

Imagini din satelit și sprijin informativ furnizate de organizații chineze au ajutat Iranul să amenințe navele din Strâmtoarea Ormuz și să lanseze lovituri de precizie asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, contribuind la o îmbunătățire spectaculoasă a capacităților iraniene de identificare și lovire a țintelor în ultimele luni, potrivit mai multor evaluări recente ale serviciilor americane de informații, informează CNN.

Imaginile i-au permis Iranului să lovească în iulie o bază americană din Iordania, într-un atac în care au murit trei militari americani, cu un nivel de precizie despre care oficialii SUA cred că, în alte condiții, ar fi depășit capacitățile Iranului, au spus sursele citate de CNN.

Oficialii americani spun că amploarea exactă a ajutorului oferit de China este dificil de cuantificat, în parte pentru că nu este clar dacă regimul chinez a ordonat acest sprijin sau doar îl tolerează tacit.

De asemenea, Rusia și-a extins și ea schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul, pentru a ajuta Teheranul în războiul contra SUA şi Israel. Kremlinul le-a furnizat astfel iranienilor imagini din satelit și tehnologie îmbunătățită a dronelor, conform Wall Street Journal. Datele furnizate de Rusia provin de la o flotă de sateliți care oferă informații pentru operațiuni militare, a declarat un oficial. Flota de sateliți este gestionată de Forțele Aerospațiale Ruse.

Totodată, Rusia a ajutat Iranul să-și refacă stocurile de drone și rachete după atacurile americane și israeliene. Kremlinul a trimis Iranului, prin Marea Caspică, explozibili, muniție și componente pentru drone, scrie NBC News, citând un document al unui guvern european neprecizat.