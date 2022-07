Ce a pățit un politician rus care a vorbit împotriva războiului purtat de Putin în Ucraina

Un consilier din Moscova a fost condamnat, vineri, la șapte ani de închisoare pentru că a criticat invazia Rusiei în Ucraina, transmite presa internațională.

Procesul penal a început după ce Alexei Gorinov (foto), membru al Consiliului din districtul Krasnoselsky, a declarat în data de 15 martie că Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei.

El a făcut afirmațiile în cadrul unei ședințe în care s-a discutat despre un concurs de desene pentru copii.

"Despre ce fel de concurs de desene pentru copii putem vorbi de Ziua Copilului, când avem copii care mor în fiecare zi?", a spus Gorinov.

Consilierul a fost arestat în baza unui articol din Codul Penal rus, modificat la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie, pentru a scoate în afara legii "difuzarea deliberată de informații false despre armata rusă".

Today the Meshchansky District Court of #Moscow will pass a sentence on municipal deputy Alexei Gorinov. He is accused of spreading "fakes" about the Russian army because he has called the war a war.



A policeman covered Gorinov's anti-war poster with his hands during the court. pic.twitter.com/hz9DyhehKQ