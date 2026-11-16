Politico: „Ni s-a cerut să căutăm informații într-un birou”. Curs intensiv de spionaj la Bruxelles, după scandalul Nvidia

2 minute de citit Publicat la 09:09 16 Noi 2026 Modificat la 09:09 16 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Birocrații și legislatorii UE au început să participe la un curs intensiv și interactiv de spionaj. Funcționarii Comisiei Europene, cât și ai Parlamentului European, sunt supuși unor exerciții de joc de rol menite să arate cât de ușor pot ajunge informațiile sensibile în mâini greșite, potrivit a trei persoane familiarizate cu instruirea, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru Politico.

Cursurile au apărut parcă la momentul oportun. Jensen Huang, CEO-ul gigantului american producător de cipuri Nvidia, a fost forțat să demisioneze săptămâna trecută după scandalul cu amante și spionaj.

Temerile de spionaj au crescut la Bruxelles în urma dezvăluirilor conform cărora ofițeri de informații maghiari ar fi încercat să recruteze informatori în cadrul instituțiilor UE.

Un oficial al Parlamentului a spus pentru Politico că a fost avertizat cu privire la scenarii de tip „honeypot”, precum cel presupus în cazul Nvidia, în care relațiile personale sau romantice sunt exploatate pentru a extrage informații sau a crea șantajări.

Sfatul Direcției Generale de Securitate a Parlamentului a fost să se evite situațiile personale compromițătoare și să se păstreze o deosebită atenție la persoanele care sunt suspect de prietenoase sau curioase în legătură cu munca lor.

În materialele consultate de Politico, un „Cyber ​​Escape Game” de 45 de minute invită echipe de până la cinci oficiali să se implice într-o „misiune foarte specială”, intrând prin efracție într-un birou privat pentru a aduna cât mai multe indicii despre ținta lor.

„Nu rata șansa de a deveni spion la birou”, scrie în invitație.

Înarmați cu informații găsite în birou, participanții adună suficiente detalii pentru a obține acces la conturile online și datele private ale țintei.

„Ni s-a cerut să căutăm informații într-un birou. Scopul a fost să ne facă să realizăm cât de multe putem afla combinând informațiile pe care le găsim online cu detaliile găsite într-un birou sau într-un coș de gunoi”, a spus un funcționar al Parlamentului care a participat la instruire.

Deși cursul nu este nou, existența sa nu a fost raportată până acum. A fost dezvoltat de direcția de securitate cibernetică din cadrul DG DIGIT, care supraveghează serviciile digitale. Instruirea este prezentată prin intermediul unui sistem intern de gestionare a învățării, disponibil pentru tot personalul, precum și pentru lucrătorii temporari și chiar pentru stagiari.

Un funcționar al Comisiei și-a amintit de un exercițiu separat de contraspionaj în care participanții au fost rugați să identifice obiecte suspecte împrăștiate printr-o cameră care ar putea fi folosite pentru a-i spiona.

Separat, agențiile de informații, inclusiv Serviciul de Securitate al Statului din Belgia, au organizat sesiuni de informare privind contraspionajul pentru eurodeputați și alți oficiali ai UE, avertizându-i cu privire la amenințările la adresa serviciilor secrete externe și cum să evite să devină ținte.