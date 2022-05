”M-a forțat să...” Ce i-a făcut un soldat rus de numai 19 ani unei ucrainence

Procurorii ucraineni sunt nevoiți să își schimbe protocolul pentru a proteja victimele dar şi ca făptașii să fie identificați şi trași la răspundere.

Matilda Bogner, șefa misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina, spune că a primit rapoarte privind sutele de cazuri de viol, nuditate forțată, crime, dispariții și tortură, după ce a vizitat 14 orașe din regiunile Kiev și Cernihiv. Toate aceste fapte se încadrează în categoria "crime de război".

Jurnaliștii CNN au realizat un reportaj cutremurător în care femeile violate povestesc în lacrimi prin ce au trecut.

”În această pădure de pini sunt urmele unei bătălii urâte. Luat la ţintă a fost acest sat liniștit din districtul ucrainean Brovary. Aici, soldații ruşi sunt acuzaţi că au făcut mai mult decât să distrugă locuințe.

Două femei susţin că le-au şi violat.

Ne arată locul în care soldații ruși au tras un foc de armă în casa ei, în martie. Ea spune că i-a auzit când îşi spuneau numele - unul era Oleg, celălalt Danya.

Ea spune că au târât-o pe stradă până la mica fermă a vecinilor ei. Acolo, o bunică, nepoata ei, fiicele soțului ei, și nepotul ei dormeau împreună înăuntru când au sosit soldații.

Spune că a rămas în casă. Ginerele ei a ieșit afară cu soldații şi vecinul lor.

I-au luat soția în timp ce soldații ruși i-au dus pe cei doi în această casă goală. Spune că i-a auzit vorbind.

Spune că a încercat să discute cu soldatul care o prinsese.

”Danya mi-a spus că are 19 ani. Eu i-am spus că am 41, fiul meu mai mic are aceeaşi vârstă. L-am întrebat dacă are o iubită. A spus că da, are 17 ani, dar că nu a făcut sex cu ea. Atunci de ce îmi faci mie asta? Mi-a spus pentru că nu mai văzuse o femeie de două săptămâni”.