Povestea micuței Liza, fetița de 4 ani, ucisă de rachetele rusești: ”Este îngrozitor. Copiii nu ar trebui să sufere și să moară”

Trei copii au murit joi, când rachetele rusești au lovit centrul orașului Vinița. Liza era unul dintre ei. Mama micuței, Irina Dimitreva a fost grav rănită în atac.

23 de persoane și-au pierdut viața, iar alte opt sunt încă date dispărute. Alte zeci de persoane se află încă în spital.

Irina a postat o filmare, cu câteva minute înainte ca rachetele să lovească. Era o zi caldă, soarele strălucea, Liza râdea privind spre cerul albastru, și împingând căruciorul roz. Aveau programare la logoped și vorbeau toate prostiile din lume.

Dar ziua aceea a trecut.

Acum, mama Lizei e în spital, iar Liza nu mai e.

”Liza era foarte veselă, îi plăcea să vină la noi. Era un copil foarte amabil. Pentru mama ei, ea era tot sensul vieții. O iubea la nebunie. Nici nu-mi pot imagina ce tragedie este pentru familie”, a declarat Valeria Korol pentru BBC.

Ea conduce centrul LogoClub pentru nevoi speciale, unde Liza participase la o ședință în acea dimineață, așa cum făcea în majoritatea zilelor.

Micuța Liza avea sindromul Down, iar mama ei o iubea mai mult decât orice pe lume. Contul ei de Instagra e plin de poze ale fetiței. ”Faceți cunoștință cu micul meu îngeraș”, a fost prima postare.

Liza a fost un copil iubit.

A little girl pushes her pink stroller while talking to her Mom. An hour later, she was killed by a Russian missile strike on #Vinnytsia. She is one of three children found dead. Her burnt pink stroller appears in multiple videos #Ukraine #RussianWarCrimes pic.twitter.com/M9CuiMIRTt