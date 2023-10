Comitetul Nobel a anunțat laureatul premiului pentru Literatură

Este vorba despre autorul norvegian Jon Fosse (foto), care a primit premiul "pentru piesele și proza sa inovatoare, care dau glas celor nespuse", conform anunțului oficial.

Înaintea acestuia, jurnalistul suedez Carsten Palmer Schale l-a pus pe lista scurtă pe scriitorul român Mircea Cărtărescu.

La casele de pariuri, scriitoarea chineză Can Xue a condus detașat, fiind creditată cu o cotă de 8/1 la câștigarea prestigiosului premiu literar.

Mircea Cărtărescu avea o cotă de 16/1, alături de alți șase scriitori.

