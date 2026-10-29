Președintele Finlandei și premierul norvegian acuză FT după articolul despre discuția cu Putin. Ce spun ei că au vorbit, de fapt

Discuția telefonică dintre Putin și președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Store a fost prima convorbire pe care liderul de la Kremlin a avut-o cu un lider european, pe tema Ucrainei, din iulie anul trecut. FOTO: Colaj X Stubb/Kremlin.ru

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a negat că președintele rus Vladimir Putin le-ar fi ținut lui și președintelui Finlandei, Alexander Stubb, o lecție despre slavii din Evul Mediu, în timpul unei convorbiri telefonice despre războiul din Ucraina. Store a criticat Financial Times, care a publicat această informație.

"Nu este adevărat. Am cerut Financial Times să facă o corectură, pentru că informația nu corespunde realității", a declarat premierul norvegian pentru postul TV2, scrie The Moscow Times.

Potrivit lui Store, Putin și-a prezentat viziunea asupra situației, referindu-se la evenimentele de la anexarea Crimeei, în 2014, până în prezent.

Premierul norvegian a negat și că liderul rus ar fi vorbit cel mai mult, precizând că participanții la convorbirea de o oră și jumătate și-au împărțit timpul aproximativ în mod egal.

Vladimir Putin a profitat de discuția telefonică avută recent cu liderii Finlandei și Norvegiei pe tema Ucrainei, din 27 octombrie, pentru a le ține acestora o lună prelegere despre istoria slavă medievală, în care a subliniat dificultățile cu care se confruntă Europa pentru a-și impune punctul de vedere în cadrul viitoarelor negocieri de pace, menite a pune capăt războiului din Ucraina, a informat Financial Times (FT).

Discuția telefonică dintre Putin și președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Store a fost prima convorbire pe care liderul de la Kremlin a avut-o cu un lider european, pe tema Ucrainei, din iulie anul trecut, când liderul rus a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron.

În loc să discute despre chestiunile esențiale, menite a pune capăt războiului din Ucraina, Putin i-a supus pe liderii nordici unei lungi tirade despre ceea ce Kremlinul numește "motivele inițiale ale conflictului", au spus, pentru Financial Times, sub anonimat, trei persoane familiarizate cu discuția. Potrivit publicației, Stubb și Store nu l-au întrerupt pe Putin, încercând să înțeleagă în ce măsură este dispus la dialog cu Europa.

O purtătoare de cuvânt a guvernului finlandez a confirmat, într-un comentariu pentru publicația VG, că și Finlanda a cerut ziarului FT să corecteze articolul. Potrivit acesteia, Putin a vorbit despre situația de după 2014. Financial Times a refuzat să facă modificări, declarând că este "convins de acuratețea relatării jurnalistice".

O sursă apropiată de Kremlin a declarat pentru Reuters că, în discuția cu liderii europeni, Putin și-a reafirmat poziția neschimbată, care presupune cedarea întregului Donbas, pe care armata rusă nu a reușit să îl cucerească în aproape cinci ani de război la scară largă. Potrivit sursei, Stubb și Store au răspuns că Ucraina are nevoie de o pace "justă". Public, Kremlinul a transmis că, în timpul convorbirii, Putin a acuzat statele NATO și UE de o "politică de prelungire" a războiului.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat ulterior că, dacă Stubb și Store vor dori să-l sune din nou pe Putin, acesta "va răspunde întotdeauna". A fost prima convorbire telefonică a liderului rus cu lideri europeni din ultimul an. Anterior, în iulie 2025, Putin vorbise la telefon cu președintele francez Emmanuel Macron, însă discuția nu a dus la niciun rezultat.