Președintele Karol Nawrocki va fi audiat în instanță, după ce a fost acuzat că acum 20 de ani ar fi adus prostituate într-un hotel

Procesul a început pe 15 septembrie, cu uşile închise. Foto: Getty Images

Karol Nawrocki va depune mărturie în instanță, în procesul pe care l-a intentat împotriva unui site de știri, care a publicat o anchetă explozivă în care acesta era acuzat că ar fi adus prostituate într-un hotel din staţiunea Sopot în urmă cu 20 de ani, pe când era agent de securitate, relatează Agerpres. Preşedintele Poloniei a respins acuzațiile pe care le-a calificat drept „o grămadă de minciuni” și a dat în judecată proprietarul portalului de știri.

În mai 2025, în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale, portalul Onet.pl a publicat o anchetă explozivă ce arăta că Nawrocki ar fi putut facilita intrarea unor prostituate într-un hotel din staţiunea Sopot (nordul Poloniei). Totul s-ar fi întâmplat în anii 2000, iar Nawrocki era atunci agent de securitate.



Karol Nawrocki a respins acuzaţiile, pe care le-a calificat drept „o grămadă de minciuni”. Ales preşedinte, el a dat în judecată grupul Ringier Axel Springer Polska, proprietarul portalului Onet.pl, cerând publicarea de scuze pentru atingere adusă onoarei şi reputaţiei sale.



Ancheta jurnalistică publicată în plină campanie electorală nu l-a împiedicat pe Nawrocki să îl învingă, pe 1 iunie 2025, pe Rafal Trzaskowski, candidatul Coaliţiei Civice a premierului polonez Donald Tusk.



Procesul a început pe 15 septembrie, cu uşile închise. Marţi, la solicitarea Onet, judecătoarea de caz a autorizat accesul publicului şi al presei, însă a interzis transmiterea şedinţei în direct.



Printre martorii audiaţi de tribunalul din Varşovia se află Natalia Geldon, fostă angajată sezonieră la Grand Hotel din Sopot în 2006 şi 2007, citată anonim în ancheta publicată de Onet. Ea a declarat că l-a văzut pe Karol Nawrocki intrând în hotel cu un bărbat şi o femeie, înainte de a o însoţi pe aceasta din urmă la un etaj, „o situaţie ciudată”, în opinia ei, pentru un agent de securitate.

În proces au fost deja audiați autorul anchetei jurnalistice, precum şi un fost coleg al lui Karol Nawrocki care lucrase de asemenea la Grand Hotel din Sopot şi a fost citat ca martor al acuzării.

Acest coleg a recunoscut că hotelul în cauză era frecventat de prostituate la acea vreme, dar a dat asigurări că nu a avut niciodată cunoştinţă despre o implicare a actualului preşedinte în această activitate.



Tribunalul a amânat dosarul pentru 18 ianuarie 2027, dată la care Nawrocki va fi audiat la distanţă în calitate de parte civilă.