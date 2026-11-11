Prima grevă generală în Spania, după 14 ani. În Barcelona, magazinele de lux s-au baricadat cu placaje și grilaje de teama jafurilor

4 minute de citit Publicat la 12:23 11 Noi 2026 Modificat la 12:23 11 Noi 2026

În Barcelona, magazinele unor branduri de lux și-au acoperit vitrinele cu panouri de placaj, de teama jafurilor și a actelor de vandalism. FOTO: Profimedia Images

Spania a intrat miercuri în grevă generală, prima din ultimii 14 ani, din cauza nemulțumirii legate de criza locuințelor. Protestul are loc cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate. În Barcelona, magazinele unor branduri de lux precum Loewe, Louis Vuitton și Tiffany & Co. și-au acoperit vitrinele cu panouri de placaj, de teama jafurilor și a actelor de vandalism.

Angajații din toată Spania au intrat miercuri în grevă generală și au format pichete de protest, în ciuda furtunii. Este un protest de amploare față de criza locuințelor, care au devenit tot mai greu de cumpărat sau de închiriat. Greva vine cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale anticipate.

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Este prima grevă generală din ultimii 14 ani susținută în comun de cele mai mari două sindicate din Spania, UGT și CCOO. Lor li s-au alăturat și alte organizații sindicale, dar și asociații ale chiriașilor, nemulțumite de creșterea chiriilor și de evacuări, scrie Reuters.

? DIRECTE 11-N | Tallades algunes vies principals de ciutat, com la ronda del General Mitre, la travessera de Gràcia o l'avinguda Meridiana per la vaga general. Segueix minut a minut totes les afectacions de la jornada https://t.co/1P93HTRK5U https://t.co/hCDMvmT3LC — btv notícies (@btvnoticies) November 11, 2026

„Nu ne vom opri până nu vom schimba din temelii modelul locuințelor din această țară, astfel încât casele să fie pentru locuit, nu în slujba unei minorități care trăiește din chirii”, a declarat Alicia del Río, purtătoarea de cuvânt a Sindicatului Chiriașilor din Madrid, la începutul grevei, la miezul nopții.

?? #Spain : Demonstrations are taking place across #Barcelona and other cities today as workers join a region-wide general strike. https://t.co/VmdwfOyWPL — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 11, 2026

Potrivit băncii centrale, Spaniei îi lipsesc aproximativ 750.000 de locuințe, iar deficitul ar urma să depășească un milion până în 2028.

Pentru că tot mai puțini oameni își permit să cumpere o casă, numărul celor care închiriază a crescut puternic, iar presiunea pe piața chiriilor este tot mai mare. Potrivit Consiliului Tineretului din Spania, chiria medie, de 1.176 de euro, reprezintă aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr.

Primeres incidències de la vaga general de l'#11N a #Badalona ? 6:30 Tallada la Ronda Litoral en els dos sentits a l'altura del Port de Barcelona ✊? 6:30 S'han registrat piquets informatius a les instal·lacions de Tusgsal ? 7:00 Tallada la C31 a l'altura de Sant Roc ? Imatge cedida — Badalona Comunicació (@bdncom) November 11, 2026

Magazinele de lux și-au baricadat vitrinele

În Barcelona, magazinele de lux au luat măsuri de securitate ieșite din comun, de teama unor posibile jafuri și acte de vandalism. Brandurile de renume mondial de pe Passeig de Gràcia, una dintre cele mai exclusiviste zone comerciale ale orașului, și-au acoperit vitrinele cu panouri de lemn și placaj, scrie haberler.com.

Măsuri similare au fost luate la magazinele Loewe, Tiffany & Co., Louis Vuitton, Tudor și COS. Unele magazine și-au acoperit complet intrările cu panouri de protecție, iar altele au montat grilaje metalice în fața vitrinelor.

Imaginile surprinse pe străzile unde sunt brandurile de lux arată cât de serioase sunt măsurile luate de companii.

Potrivit relatărilor, măsuri asemănătoare au fost luate și la multe magazine din zona Plaça de Catalunya, Portal de l’Àngel și Diagonal, nu doar pe Passeig de Gràcia.

Participare mare în porturi și în fabricile auto

Marșurile de protest de amploare plănuite pentru după-amiază au fost amenințate de două furtuni, numite Charles și Bruna. Agenția meteorologică AEMET a emis avertizări pentru 14 regiuni, din cauza vântului puternic, a mării agitate și a ploilor abundente.

Potrivit sindicatelor UGT și CCOO, în primele ore participarea la grevă a ajuns la 90% în porturi și în industria auto. În fabrici precum cea a Volkswagen din Navarra și cea a SEAT din Barcelona a fost raportată „oprirea totală” a activității.

Sindicatele estimează că participarea a fost de 85% în industria cărnii, de 82% la colectarea deșeurilor și de 75% în sectorul energetic. În sănătate și asistență socială participarea a fost mai mică, de 38%, iar la serviciile poștale de 35%.

Tensiunile au izbucnit încă de la începutul grevei la piața angro Mercamadrid din Madrid, unde s-au strâns aproximativ 1.000 de protestatari. Filiala din Madrid a sindicatului CCOO a anunțat pe X că poliția a folosit spray paralizant împotriva protestatarilor și a reținut unul dintre ei. Treisprezece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat reținerea, dar nu și folosirea spray-ului paralizant la Mercamadrid.

Pariul electoral

Greva vine după săptămâni de manifestații declanșate de evacuarea și apoi moartea unei femei de 87 de ani din Madrid.

Aceste proteste, dar și respingerea în Parlament, luna trecută, a decretelor guvernamentale menite să limiteze evacuările și creșterea chiriilor, l-au determinat pe premierul Pedro Sánchez să convoace alegeri anticipate pentru 29 noiembrie.

Guvernul a dat vina în mare parte pe opoziția de dreapta, care conduce multe regiuni și municipalități, pentru creșterea chiriilor și lipsa locuințelor.

Sánchez, al cărui Partid Socialist este în urmă în sondaje, speră să folosească nemulțumirea alegătorilor legată de locuințe. Totodată, vrea să mute atenția de la mai multe dosare de corupție în care sunt implicați oameni din anturajul său și de la accidentul feroviar mortal de luna trecută.

Liderii sindicali și mulți dintre protestatari spun însă că și guvernul central este responsabil pentru criza locuințelor. Îl consideră răspunzător și pentru cel de-al doilea accident feroviar mortal din Spania de anul acesta.

Marți, mecanicii de locomotivă au intrat în grevă pentru a cere mai multe investiții în întreținere și siguranță. Protestul lor a provocat perturbări majore în transportul feroviar.