Socialiștii lui Pedro Sanchez conduc în cel mai recent sondaj pentru alegerile anticipate din Spania

Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), aflat la guvernare, ar obține 34% din voturi dacă alegerile ar avea loc acum, cu mult înaintea Partidului Popular (PP), principala formațiune de opoziție, creditată cu 22,2%, potrivit unui sondaj realizat în octombrie de Centrul de Cercetări Sociologice (CIS), agenția de stat pentru sondaje de opinie, și publicat miercuri, relatează Reuters.

Sondajul apare înaintea alegerilor anticipate din Spania, programate pentru luna viitoare și convocate de prim-ministrul Pedro Sanchez după ce parlamentul a respins măsurile privind locuințele propuse de guvernul său minoritar. Rezultatele CIS contrastează cu cele ale majorității celorlalte sondaje, care indică posibilitatea obținerii unei majorități parlamentare comune de către conservatorii din PP și partidul de extremă dreapta Vox.

Sondajul a fost realizat în prima săptămână a lunii octombrie, pe un eșantion de 5.025 de respondenți, în timpul protestelor naționale provocate de criza locuințelor, dar înainte de moartea în spital, pe 7 octombrie, a activistei Maricarmen Abascal, a cărei evacuare din locuință declanșase manifestațiile.

Partidul de extremă dreapta Vox s-a clasat pe locul al treilea, cu 17,1%, în timp ce Sumar, partenerul de coaliție al PSOE, aflat încă în negocieri cu alte partide de stânga pentru formarea unor alianțe electorale, a obținut 6,1%, potrivit sondajului.

Sanchez rămâne candidatul preferat pentru funcția de prim-ministru în rândul a 39,3% dintre respondenți, cu 24,6 puncte procentuale înaintea liderului PP, Alberto Nuñez Feijoo, care a obținut 14,7%. Liderul Vox, Santiago Abascal, este preferat de 13,8% dintre cei chestionați.

Criza locuințelor a devenit principala preocupare a alegătorilor, fiind menționată de 55,7% dintre respondenți drept cea mai mare problemă a Spaniei. Este un nivel record, cu 20 de puncte procentuale peste cel din luna precedentă. Imigrația ocupă locul al doilea, cu 20,9%, urmată de situația economiei, cu 20,3%.