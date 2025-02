Primele declaraţii făcute de Andrew Tate în Statele Unite ale Americii

Andrew și Tristan Tate au dublă cetățenie – americană și britanică – și sunt vizați în România de două dosare instrumentate de procurorii DIICOT. Sursa foto: Agerpres

Andrew Tate a făcut primele declaraţii după ce avionul privat, la bordul căruia a călătorit cu fratele lui mai mic, a aterizat în Florida. Zborul lor a fost cel mai urmărit zbor al zilei pe aplicaţiile de tracking. Cei doi fraţi, aflaţi sub control judiciar, n-au avut, însă, parte de o primire călduroasă pe pământ american. "Florida nu e un loc pentru astfel de oameni", a fost reacţia dură a guvernatorului Ron DeSantis. Frații Andrew și Tristan Tate sunt acuzați în România pentru mai multe infracțiuni, printre care se numără aceea de trafic de persoane și viol.

La scurt timp de la sosirea pe pamant american, Andrew Tate a făcut primele declaraţii despre zborul spre Fort Lauderdale, Florida. "Cred că eu și fratele meu suntem în mare parte neînțeleși", a subliniat fostul boxer în faţa jurnaliştilor care îi aşteptau la aeroport, a transmis Antena 3 CNN. Fraţii Tate au plecat în zorii zilei de ieri cu un avion privat Gulfstream G550, de pe aeroportul Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Ei au dublă cetățenie – americană și britanică – și sunt vizați în România de două dosare instrumentate de procurorii DIICOT.

"Există o mulțime de opinii despre noi – toate lucrurile care circulă despre noi pe Internet. Trăim într-o societate democratică, în care ar trebui să fim nevinovați până la proba contrarie, așa cum suntem eu și fratele meu, și cred că este extrem de important să nu mai permitem presiuni mediatice, defăimări, minciuni sau narațiuni atent construite de operațiuni finanțate de George Soroș, care încearcă să distrugă reputația unor oameni buni care nu au nicio intenție de a face altceva decât să respecte legea", a declarat Andrew Tate, potrivit sursei citate.

Oficialii din Statele Unite ale Americii nu văd cu ochi buni vizita peste ocean a lui Andrew şi Tristan Tate. Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a făcut o declaraţie tranşantă despre prezenţa celor doi afacerişti.

"În mod clar, guvernul federal are competența de a refuza intrarea lor (n.r.: a fraților Tate) în Statele Unite și am încredere că, fie că este vorba de Pam Bondi sau Kristi Noem, se vor ocupa de acest lucru. Știu că procurorul nostru general James Uthmeier analizează ce cârlige de stat și ce jurisdicție am putea avea pentru a putea să ne ocupăm de acest lucru.

Dar realitatea este că Florida nu este un loc în care ești binevenit, cu acest tip de comportament în aer și nu știu cum s-a ajuns la asta. Nu am fost implicați, nu am fost anunțați. Am aflat din presă că asta se întâmplă", a precizat Ron DeSantis în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele american Donald Trump a declarat în timpul unei conferinţe de la Casa Albă că nu este la curent cu vizita fraţilor Tate. Avionul milionarilor a decolat de pe aeroportul Henri Coandă. Cei doi se afla sub control judiciar, însă, li s-a ridicat interdicţia de a călători. Cei doi au făcut cerere să poată părăsi România şi să călătorească în SUA, iar procurorul a admis cererea săptămâna trecută.