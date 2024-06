Procesul jurnalistului american Evan Gershkovich, acuzat de spionaj, a început în Rusia

Procesul în care reporterul american Evan Gershkovich este acuzat de spionaj în Rusia a început, miercuri, la Tribunalul din Ekaterinburg, în regiunea Sverdlovsk, transmite DPA.

Gershkovich, în vârstă de 32 de ani, corespondent al cotidianului Wall Street Journal, neagă acuzaţiile, notează Agerpres.

Procesul s-a desfășurat cu uşile închise, astfel încât nici familia acuzatului, nici diplomaţii americani nu au putut participa la audiere.

Imagini din sala de tribunal l-au arătat pe Gershkovich, îmbrăcat cu blugi şi cămaşă, cu părul ras, stând în picioare într-o boxă de sticlă.

Citește și: Premierul indian Narendra Modi va face o vizită „în curând” în Rusia

U.S. REPORTER EVAN GERSHKOVICH IS SHOWN BRIEFLY TO JOURNALISTS BEFORE START OF HIS CLOSED TRIAL IN RUSSIA ON SPY CHARGES pic.twitter.com/yIjfMJ1AYe