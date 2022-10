Propunerea lui Elon Musk pentru pace l-a scos din minţi pe ambasadorul Ucrainei în Germania: "Acesta este cel mai diplomatic răspuns al meu"

Elon Musk a făcut o propunere de pace, într-o postare pe Twitter, în care şi-a întrebat fanii dacă sunt de acord sau nu, care l-a scos din minţi pe Andrij Melnyk, ambasadorul Ucrainei în Germania.

Sursa foto: Profimedia Images | Twitter

În postarea de pe Twitter, Elon Musk a întocmit o listă de cerinţe pe care, în mare parte, Ucraina trebuie să le îndeplinească pentru pace. În aceeaşi postare, Musk şi-a întrebat fanii dacă sunt de acord cu propunerea sa.

În numai o oră de la publicare, aproape un milon de oameni au votat, iar peste 60% dintre ei nu au fost de acord cu propunerea lui Musk.

Care a fost, de fapt, propunerea lui Elon Musk pentru pace în Ucraina:

"- Refacerea alegerilor în regiunile anexate sub supravegherea ONU. Rusia pleacă dacă asta este voinţa oamenilor;

- Crimeea rămâne parte din Rusia, aşa cum a fost încă din 1783 (până la greşeală lui Hrușciov);

- Alimentarea cu apă în Crimeea va fi asigurată;

- Ucraina rămâne neutră".

Printre cei care au votat chestionarul lui Elon Musk s-a numărat şi Andrij Melnyk, ambasadorul Ucrainei în Germania. Pe lângă vot, acesta a ţinut să îi transmită şi un mesaj miliardarului american.

"Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk", a scris ambasadorul ucrainean.