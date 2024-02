Protest în Kiev. Oamenii cer demisia lui Volodimir Zelenski, după ce acesta l-a înlăturat pe Valeri Zalujnîi

Oamenii care protestează în Piața Independenței din Kiev scandează ”Jos Zelenski” și ”Îl vrem înapoi pe Valeri Zalujnîi”, relatează Nexta.

Joi, președintele Volodimir Zelenski a anunțat înlocuirea lui Valerii Zalujnîi cu Oleksandr Syrskyi în fruntea armatei ucrainene.

În primele declarații publice de la preluarea comenzii, Syrskyi a subliniat necesitatea adaptării și găsirii unor modalități inovatoare de luptă pentru a obține victoria împotriva invadatorilor ruși.

Această schimbare de conducere vine într-un moment crucial al conflictului cu Rusia și ar putea influența strategiile și acțiunile militare ale Ucrainei în viitorul apropiat.

General-colonelul Oleksandr Syrskyi, fostul comandant al forțelor terestre, a fost promovat la comanda generală a forțelor armate ucrainene, ce numără 800.000 de oameni. Această schimbare reprezintă cea mai importantă remaniere la vârful armatei de la începutul războiului și survine într-un moment dificil pentru Kiev.

Într-o postare pe Telegram, Syrskyi a subliniat importanța schimbărilor și a îmbunătățirii continue a mijloacelor și metodelor de război pentru obținerea succesului. El a menționat dronele și războiul electronic ca exemple de noi tehnologii care ar putea ajuta Ucraina să obțină victoria în confruntarea cu adversarii săi.

Several dozen people gathered at Independence Square in Kyiv, chanting 'Zelenskyy out' and 'Bring back Valerii Zaluzhnyi.'



