Protestatarii din Iran ar fi dat foc casei ayatollahului Khomeini, fondatorul Republicii Islamice

Clipuri video care arată în flăcări casa natală a ayatollah-ului Ruhollah Khomeini, transformată în muzeu, au fost distribuite masiv pe reţelele sociale, iar activiştii susţin că aceasta a fost incendiată de protestatari.

Reuters precizează că a verificat locaţia din două clipuri video folosind elemente de arhitectură şi clădirile învecinate şi par să se potrivească.

Agenţia semi-oficială de ştiri Tasnim a negat însă că locuinţa lui Khomeini a fost incendiată.

Videoclipurile arată zeci de oameni care aplaudă în timp ce o flacără se vede arzând într-o clădire.

Protesters set fire the house of Islamic Republic founder Khomeini in the town of Khomein in Markaz province on Thursday night #MahsaAmini #مهسا_امینی #Iran pic.twitter.com/7dHd387y5I