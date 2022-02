Proteste masive împotriva războiului din Ucraina, în Sankt Petersburg și Moscova. Imagini cu tineri ruși târâți pe jos și reținuți de polițiști

Așa cum se întâmplă încă de joi, în această după-amiază au avut loc noi demonstrații la Moscova și Sankt Petersburg.

Unii dintre tineri sunt extrași din mulțime de către forțele de ordine, târâți pe jos și reținuți, în încercarea poliției de a dispersa masele de oameni.

Imagini din capitala Rusiei arată mai multe persoane reținute, în timp ce participă la protestul în sprijinul poporului ucrainean.

În ultimele zile, au avut loc proteste de stradă la Moscova, Sankt Petersburg și peste 50 de alte orașe ale Federației Ruse.

"Toți fac asta fără să-și facă griji pentru propriul viitor și amenințări”, a declarat Dmitri Muratov, editor la Novaya Gazeta, laureat al premiului Nobel pentru Pace ziarului Guardian. "Acești oameni au vorbit cu toții foarte clar pentru a spune că sunt împotriva acestei vărsări de sânge. Și asta este o mare inspirație pentru mine."

"Memoria celui de-al Doilea Război Mondial și faptul că oamenii au rude în Ucraina și că Ucraina ne este o țară dragă îi reține până și pe cei mai turbați susținători ai conducerii actuale", a mai spus Muratov.

Riot police have been seen detaining people in St Petersburg at a protest in support of the Ukrainian people.



Demonstrations are also taking place in Moscow, where @DiMagnaySky is live from.



Live updates: https://t.co/cz5NTchyMw



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YT pic.twitter.com/yHdiFLt2PK