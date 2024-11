Proteste rare împotriva „investițiilor ruse” într-o regiune separatistă controlată de Kremlin. Oamenii au blocat drumuri și poduri

Liderul regiunii separatiste georgiene Abhazia, susţinută de Rusia, a convocat o reuniune de urgenţă a Consiliului local al Securităţii după proteste ale opoziţiei în Suhumi, centrul administrativ al regiunii, au relatat marţi agenţia de presă rusă TASS, Reuters, Vesti.az. şi Euronews în limba rusă, potrivit Agerpres.

Rusia a recunoscut Abhazia şi Osetia de Sud, o altă regiune separatistă georgiană, ca state independente în 2008 după ce trupele ruse au respins o tentativă a Georgiei de a prelua sub control Osetia de Sud într-un război de cinci zile care s-a încheiat la 12 august 2008.

Comunitatea internaţională, în marea ei majoritate, recunoaşte Abhazia ca parte a Georgiei. Abhazia şi Osetia de Sud au ieşit de sub jurisdicţia Tbilisi în cursul războaielor din anii 1990 care au urmat prăbuşirii Uniunii Sovietice.

Luni, protestatarii au blocat mai multe poduri şi autostrada centrală din regiune, adunându-se apoi în piaţa principală a capitalei Suhumi pentru a cere eliberarea a patru activişti care au fost reţinuţi în aceeaşi zi, după ce s-au exprimat împotriva unor planuri majore de construcţie.

Unrest has unfolded in Russian-occupied Abkhazia as local "authorities" reportedly detained 6 opposition leaders. In response, angry citizens gathered at the State Security Service building in Sokhumi, attempting to break in. A state of emergency has been declared and military… pic.twitter.com/JP4wCasfrF

"Din cauza blocării ilegale a autostrăzii naţionale, preşedintele Abhaziei, Aslan Bjania, a organizat o şedinţă de urgenţă a Consiliului Securităţii", comunică TASS, citând serviciul de presă al liderului abhaz.

Baza, un canal Telegram apropiat serviciilor de securitate din Rusia, a transmis că activiştii, care fac parte din opoziţie, luptă împotriva construcţiei de complexe multifuncţionale în Abhazia. De asemenea, a mai spus că protestele au fost declanşate de modul "brutal" în care au fost reţinut activiştii de către forţele de securitate.

The Gumista Bridge in Sukhumi (#Abkhazia) is blocked by protesters. People demand the release of the opposition and the resignation of the government. Clashes between Abkhaz protesters and the police #Russia pic.twitter.com/JdLc47Rlns