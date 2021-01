Proteste violente în Rusia, la -50 de grade. 1.000 de oameni au fost reţinuţi

Proteste ale opoziţiei au loc în zeci de oraşe, inclusiv în Moscova, Vladivostok, Habarovsk, Novosibirsk şi Cita.

Şi la Iakuţk, la sud de Cercul Polar, 100 de protestatari au ignorat temperaturile de -50 de grade Celsius şi şi-au manifestat susţinerea pentru Navalnîi.

"Libertate pentru Navalnîi!", "Libertate deţinuţilor politici!", au scandat manifestanţii.

Disidentul rus Aleksei Navalnîi a fost arestat în urmă cu o săptămână, la revenirea în Rusia după ce a fost tratat în Germania ca urmare a atacului neurotoxic din august 2020.

O instanţă judiciară a decis menţinerea în detenţie a lui Aleksei Navalnîi 30 de zile. Serviciul rus al Penitenciarelor a comunicat că Aleksei Navalnîi a încălcat termenii unei sentinţe cu suspendare.

Navalnîi a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare pentru furt, un caz din 2014 pe care disidentul îl consideră ca având motivaţie politică.

Administraţia Vladimir Putin a anunţat că nu va tolera mitingurile neautorizate.

Protests calling for #Navalny to be released from prison are taking place all over Russia. His team has listed 93 cities. Several time zones away, people have been protesting in Yakutia in -50 C. This video shows in Vladivostok: “Let him go!” they chant. pic.twitter.com/bRFLJq142K