"Punem capăt celor 14 ani de umilință, haos și trădare". Miting cu 150.000 de persoane în Belgrad, înaintea alegerilor de duminică

Aproximativ 150.000 de susținători ai mișcării studențești de opoziție din Serbia au manifestat joi în centrul Belgradului. FOTO: Profimedia Images

Aproximativ 150.000 de susținători ai mișcării studențești de opoziție din Serbia au manifestat joi în centrul Belgradului, înaintea alegerilor parlamentare decisive din acest weekend, în care speră să înlăture de la putere partidul lui Aleksandar Vucic, scrie The Guardian.

Lista Studenților, o mișcare fără un lider unic, formată din candidați susținuți de studenți, vrea să pună capăt celor peste 14 ani de guvernare ai Partidului Progresist Sârb (SNS), formațiunea populistă de dreapta a lui Vucic, la scrutinul de duminică.

Organizațiile societății civile spun că această campanie electorală a fost marcată de intimidări, arestări și folosirea abuzivă a resurselor publice.

"Am venit să susțin Lista Studenților pentru că tinerii mi-au dat, în sfârșit, speranța că se poate trăi într-o țară normală" a declarat Marija Nedeljković Radić, în vârstă de 47 de ani, la sosirea la manifestație. "Pentru prima dată în viața mea, chiar cred că este posibil".

Votul de duminică vine după aproape doi ani de proteste conduse de studenți, declanșate de prăbușirea, în 2024, a copertinei gării din Novi Sad, care fusese recent renovată. Tragedia s-a soldat cu 16 morți. Dezastrul, pus în mare parte pe seama corupției, a provocat unele dintre cele mai ample proteste din Serbia de la înlăturarea lui Slobodan Milošević, în 2000. Mișcarea anticorupție condusă de studenți a pornit de la cereri pentru o anchetă transparentă asupra tragediei și s-a extins treptat, ajungând să solicite alegeri anticipate.

Fluturând steaguri cu mesajul "Studenții câștigă", scandând și suflând în fluiere, studenții și susținătorii lor au mărșăluit prin Belgrad, apoi s-au adunat în Piața Slavija, unde au avut loc unele dintre cele mai mari proteste ale mișcării.

Arhiva Adunărilor Publice, un grup independent care estimează numărul participanților la manifestații, a apreciat că aproximativ 150.000 de oameni au participat la miting.

"Punem capăt celor 14 ani de umilință, haos și trădare și deceniilor în care interesele personale și de partid au fost puse mai presus de interesele voastre", a declarat profesorul universitar Jugoslav Gašić, unul dintre cei 250 de candidați ai Listei Studenților, în fața mulțimii care scanda "Victorie, victorie!".

"Meritați mai mult, iar noi știm cum să vă oferim asta. Studenții câștigă!"

Vucic domină politica sârbă de peste un deceniu, perioadă în care a ocupat funcțiile de prim-ministru și de președinte.

Pe fondul presiunilor tot mai mari, el a anunțat luna trecută alegeri anticipate. Scrutinul reprezintă cea mai dificilă confruntare electorală pentru Vucic de când partidul său a ajuns la putere, în 2012.

Vucic, care s-a adresat joi susținătorilor săi într-o sală de sport din capitală, a acuzat în repetate rânduri mișcarea studențească de o tentativă de lovitură de stat finanțată din străinătate.

"Să nu uităm niciodată cum au încercat să ne doboare statul. Să îl protejăm și să îl apărăm mereu", a declarat politicianul de 56 de ani, care a demisionat din funcția de președinte pentru a candida la postul de premier. "Să mergem la vot și să îi învingem! Să îi învingem categoric!", a spus el, înainte ca peste mulțime să cadă confetti albe și baloane.

Mulți dintre cei 250 de candidați ai Listei Studenților pentru cele 250 de locuri din parlament provin din mediul academic sau au fost aleși tocmai pentru că nu fac parte din clasa politică. Mișcarea are un program amplu, în centrul căruia se află promisiunea de a combate corupția.

În Serbia lipsesc sondajele independente credibile, iar cercetările publicate au oferit rezultate foarte diferite.

Cu doar câteva zile înaintea votului, organizații ale societății civile din Serbia au avertizat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru "alegeri libere și corecte".

Miercuri, procurorii din Belgrad au audiat șase persoane arestate sub suspiciunea că ar fi pregătit "violențe, revolte și atacuri" în ziua alegerilor.

În ultimele luni s-au înmulțit relatările despre amenințări și intimidări la adresa studenților care protestează. Cu toate acestea, manifestațiile lor au rămas în mare parte pașnice de la începutul mișcării.

"Urmăresc această luptă încă de la început", a declarat Igor, un participant la manifestație în vârstă de 35 de ani. "Astăzi este ultimul miting și este important să venim cu toții aici pentru a transmite un mesaj de iubire și pace, iar pe 25 să ne revedem la secțiile de votare."