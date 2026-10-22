"Alegerile vor pune acest regim în genunchi şi vor permite țării să o ia de la capăt". Studenții din Serbia au protestat la Belgrad

Studenţi din toată Serbia s-au adunat miercuri seară în capitala ţării, Belgrad. FOTO: Profimedia Images

Studenţi din toată Serbia s-au adunat miercuri seară în capitala ţării, Belgrad, înainte de ultimul lor miting de dinaintea alegerilor parlamentare anticipate de la sfârşitul săptămânii.

Naţiunea balcanică merge duminică la urne, cu o listă electorală susţinută de studenţii care reprezintă cea mai mare provocare pentru Partidul Progresist Sârb (SNS) al fostului preşedinte Aleksandar Vucic, scrie Agerres.



Scrutinul a fost convocat după aproape doi ani de proteste conduse de studenţi, declanşate de prăbuşirea unui acoperiş la gara din Novi Sad, care a făcut 16 morţi. Această tragedie survenită în noiembrie 2024, pusă pe scară largă pe seama corupţiei, a provocat unele dintre cele mai mari proteste din ţară de la căderea dictatorului Slobodan Milosevic în anul 2000.



Scrutinul anticipat a fost o revendicare cheie a mişcării studenţeşti, iar Vucic l-a convocat în septembrie, înainte de a demisiona din funcţia de preşedinte pentru a candida la postul de prim-ministru.



În timp ce peste 1.000 de studenţi plecaţi pe jos din mai multe oraşe se îndreptau spre Belgrad, mulţimea i-a aclamat de-a lungul traseului, şoferii claxonând, iar oamenii scandând "Victorie, victorie!".



Miercuri seară, în centrul Belgradului, câteva mii de oameni i-au întâmpinat pe primii participanţi la marş, mulţi purtând tricouri cu sloganul "Studenţii câştigă" şi insigne cu numărul trei, numărul de pe buletinul de vot al listei electorale susţinute de studenţi Ei s-au adunat în jurul unui covor roşu desfăşurat de-a lungul străzii care duce spre rectorat. Pe măsură ce primii participanţi la marş începeau să sosească, au fost aprinse fumigene, focuri de artificii au luminat cerul, iar interpreţi cu trompeta au cântat pe o scenă improvizată.



"A fost grozav. Nu am avut niciodată atât de mult sprijin! Studenţii câştigă!", a declarat pentru AFP Ognjen Nestorovic, care a mers pe jos din Valjevo, aflat la 100 de kilometri sud-vest de Belgrad.



Darko Jovicic, 65 de ani, care îi întâmpina pe studenţi, a estimat că alegerile vor "pune acest regim în genunchi şi vor permite (Serbiei) să o ia de la capăt pe baze noi, ca o ţară normală şi civilizată".



Vucic, care domină politica sârbă de mai bine de un deceniu, conduce lista electorală a SNS, care a ţinut un ultim mare miting miercuri la Nis. "Îi vom învinge pe toţi duminică", a promis el mulţimii.



Studenţii îşi vor desfăşura ultimul miting joi seară în centrul Belgradului.