"Puterea noastră militară e intactă!" Hezbollah, mesaj sfidător după ce i-a fost decimată conducerea. Gruparea a bombardat orașul Haifa

Gruparea pro-iraniană Hezbollah a comunicat, marți, primul său mesaj public consistent după aproape zece zile de la începerea operațiunii terestre a Israelului în sudul Libanului și după ce conducerea organizației a fost decimată în mai multe lovituri efectuate la Beirut de aviația statului evreu.

Șeful adjunct al Hezbollah, Naim Qassem, susține că incursiunile armatei israeliene în Liban sunt un eșec, iar capacitățile militare ale grupării sunt intacte, notează The Guardian.

Qassem a promis că atacurile combatanților săi vor forța mai mulți oameni din nordul Israelului să-și părăsească locuințele.

"Capacitățile noastre militare sunt în bună stare. Ceea ce spun inamicii noștri despre capacitățile noastre de luptă este iluzoriu. Ei mint. Luptătorii noștri de pe linia frontului sunt puternici.

Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 10 zile este că suferința israelienilor s-a accentuat. Le transmitem că din ce în ce mai mulți israelieni vor fi îndepărtați din colonii.

Planul israelian este de a ucide civili libanezi și de a goli satele pentru a provoca haos. Dar eu le transmit: 'eforturile voastre sunt sortite eșecului'", a afirmat el într-un discurs televizat dintr-o locație nedezvăluită, susținând că, la capătul mai multor zile de operațiuni în interiorul Libanului, forțele israeliene nu au reușit să înainteze.

Mai devreme în cursul zilei de astăzi, Israelul a anunțat că a desfășurat încă o divizie militară împotriva a ceea ce a calificat drept "obiective teroriste și infrastructură Hezbollah în sud-vestul Libanului".

IDF are acum patru divizii angajate în lupte pe teritoriul vecinului din nord.

În replică la mesajul șefului adjunct al Hezbollah, purtătorul de cuvânt în limbă arabă al armatei israeliene, Avichay Adraee, a spus că acesta este „încăpățânat și nu recunoaște realitatea”, relatează BBC.

El a calificat discursul lui Qassem drept "disperat" și a apreciat că acesta încearcă să le ridice moralul luptătorilor Hezbollah, dar și-a exprimat îndoiala că libanezii vor crede "o astfel de bravadă"

Într-o altă comunicare, acest oficial israelian a transmis, marți, un nou ordin de evacuare pentru locuitorii din sudul Libanului, cerându-le să își părăsească casele și avertizându-i "că oricine se deplasează spre această zonă a țării este în pericol".

Datele autorităților de la Beirut arată că peste o cincime - sau 1,2 milioane de oameni - din populația libaneză este în prezent strămutată.

Aproximativ 60.000 de persoane din nordul Israelului au fost, de asemenea, nevoite să fugă din calea bombardamentelor Hezbollah în cursul anului trecut.

Forțele israeliene au confirmat, marți, că peste 100 de rachete au fost lansate din Liban asupra orașului Haifa în decurs de o jumătate de oră.

Potrivit armatei, unele dintre rachete au fost interceptate de apărarea anti-aeriană, însă altele au reușit să ajungă la sol și să provoace pagube.

O femeie în vârstă de 70 de ani a fost rănită de șrapnel, iar mai multe case au fost avariate.

Footage from the site of a rocket impact in the Haifa area in the earlier Hezbollah barrage. pic.twitter.com/Le6PHqKs14