Putin amenință să înarmeze Coreea de Nord dacă Occidentul va continua să trimită arme în Ucraina 

Vladimir Putin. Sursă foto: hepta / Sputnik / Kristina Kormilitsyna

Președintele rus Vladimir Putin a amenințat aliații Ucrainei că va înarma Coreea de Nord și alte state, dacă țările occidentale vor continua să furnizeze arme Kievului, anunță CNN.

"Occidentalii trimit arme Ucrainei și spun: noi nu mai controlăm nimic aici și nu depinde de noi cum sunt folosite. Ei bine, și noi putem spune: 'am livrat ceva cuiva, și atunci nu mai avem controlul asupra a ceea ce am livrat'. Cei care furnizează aceste arme consideră că nu se află în război cu noi. Am spus, inclusiv la Phenian, că ne rezervăm dreptul de a furniza arme altor regiuni ale lumii (...)", a declarat Putin la finalul vizitei sale în Vietnam.

Liderul rus a sugerat apoi că țările înarmate de Moscova ar putea să revândă armele adversarilor Occidentului.

De asemenea, Putin a avertizat Coreea de Sud că ar face "o greșeală foarte mare" dacă va decide să furnizeze arme Ucrainei.

Putin spune că pactul dintre Moscova și Phenian nu amenință Coreea de Sud

El a susținut, pe de altă parte, că guvernul de la Seul "nu are de ce să-și facă griji" cu privire la noul parteneriat strategic semnat de Rusia și Coreea de Nord în timpul vizitei de miercuri, la Phenian, a liderului de la Kremlin.

"Din câte știu, Coreea de Sud nu plănuiește o agresiune împotriva Coreii de Nord, ceea ce înseamnă că nu trebuie să se teamă de cooperarea noastră în acest domeniu", a argumentat Putin.

Noul parteneriat strategic prevede că Moscova și Phenianul se vor apăra reciproc cu toate mijloacele disponibile dacă unul dintre semnatari este atacat.

Vineri, Ministerul de Externe al Coreei de Sud l-a convocat pe ambasadorul rus la Seul pentru a protesta împotriva pactului ruso-nord-coreean.

Instituția citată a avertizat că "orice cooperare care ar putea contribui, direct sau indirect, la întărirea puterii militare nord-coreene reprezintă o încălcare a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU".

Potrivit CNN, prim vice-ministrul Kim Hong-kyun i-a transmis ambasadorului Gheorghi Zinoviev că "dacă Moscova determină amenințări la adresa securității noastre prin sprijinirea Coreei de Nord, va exista un impact negativ inevitabil asupra relațiilor dintre Coreea de Sud și Rusia".