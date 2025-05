Două puteri nucleare au început războiul. India a bombardat Pakistanul. Armata pakistaneză ripostează cu tiruri de artilerie

Forțele indiene au atacat Pakistanul cu rachete în nouă locații, a declarat purtătorul de cuvânt militar al Pakistanului, citat de televiziunea de stat a țării. Până acum, Pakistanul a confirmat că trei locaţii au fost lovite, Muzaffarabad și Kotli, în Kashmirul administrat de Pakistan, și Bahwalpur, potrivit BBC News. Armata pakistaneză a ripostat cu tiruri de artilerie, în timp ce premierul Shehbaz Sharif a convocat Consiliul de Securitate. Două avioane Rafale ale Indiei au fost doborâte în Pakistan.

UPDATE 01:15 Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, a confirmat publicației The Guardian că rachetele lansate din spațiul aerian indian au vizat cel puțin șapte locații din Pakistan, inclusiv cel puțin două din Kashmirul administrat de Pakistan.

Asif a declarat că Pakistanul va riposta masiv atacurilor indiene înainte de răsăritul soarelui. Asif a spus:

„Putem confirma că cel puțin șapte zone civile au fost vizate de rachetele indiene lansate din spațiul aerian indian. Riposta este în curs. Veți vedea răspunsul Pakistanului până dimineață.”

UPDATE 00:50 Doi civili din Kotli, în Kashmirul administrat de Pakistan, și un copil din Bahwalpur, Pakistan, au fost uciși în loviturile Indiei, afirmă un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze. El mai spune că o familie, inclusiv un copil, au fost prinși sub dărâmăturile unei case prăbușite.

Pakistanul răspunde „cu forță” la „actul de război” al Indiei, afirmă prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif.

„Pakistanul are tot dreptul să răspundă în forță la acest act de război impus de India, iar un răspuns în forță este dat”, a spus el pe X.

El a declarat că „întreaga națiune” este alături de forțele armate pakistaneze în ceea ce privește „modul de a face față inamicului”.

O declarație a radiodifuzorului de stat, PTV News, care citează surse de securitate, a declarat că „forțele pakistaneze dau un răspuns pe măsură agresiunii indiene. Conform rapoartelor inițiale, forțele aeriene pakistaneze au doborât două aeronave inamice. Toate aeronavele Forțelor aeriene pakistaneze sunt în siguranță. Forțele armate pakistaneze dau un răspuns pe măsură agresiunii inamicului”.

UPDATE 00:30 Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, a spus că India a lansat rachete asupra Pakistanului din propriul spațiu aerian. Acesta a continuat afirmând că atacurile au lovit zone civile, iar declaraţia Indiei cum că atacurile au "vizat tabere teroriste" este falsă, spune el.

Potrivit unor surse de securitate pakistaneze, citate de Anadolu, două avioane de război indiene au fost deja doborâte.

UPDATE Miercuri 00:25 Președintele american, Donald Trump, a catalogat atacul drept "o ruşine".

"Este o rușine. Tocmai am auzit despre asta", a declarat Trump reporterilor, potrivit BBC.

El a spus că "oamenii știau că se va întâmpla ceva, bazându-se pe trecut", deoarece ambele părți se luptă "de multe, multe decenii și secole".

"Sper doar să se termine foarte repede", a adăugat Trump.

Update Miercuri 00:20 Armata indiană afirmă că Pakistanul a "tras cu artileria în Bhimber Gali, în zona Poonch-Rajauri" din Kashmirul administrat de India, chiar dincolo de linia de demarcație.

"Forțele armate ale Indiei răspund în mod adecvat, într-o manieră calibrată", afirmă armata într-o postare pe X, potrivit BBC.

UPDATE Miercuri 00:17 Ahmed Sharif Chaudhry, a declarat la aproximativ 20 de minute după miezul nopţii, că trei persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite în atacurile "lașe" cu rachete ale Indiei, scrie Dawn.

UPDATE Miercuri 00:10 Directorul general al departamentului militar pakistanez de relații publice (ISPR), a declarat pentru canalul de știri pakistanez Geo TV că trei locații au fost lovite de rachete indiene, după ce India a declarat că au fost ţintite nouă locaţii

Ahmed Sharif Chaudhry spune că acestea sunt Muzaffarabad și Kotli, în Kashmirul administrat de Pakistan, și Bahwalpur.

Mai multe bombardamente intense și explozii puternice au fost raportate în zonele de frontieră ale statului Kashmir, administrat de Pakistan. Relațiile dintre India și Pakistan au scăzut brusc în urma unui atac militant mortal asupra turiștilor din Kashmir luna trecută. India acuză Pakistanul că sprijină terorismul transfrontalier - o acuzație pe care Islamabadul o neagă categoric.

Un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze a declarat că Islamabadul "va răspunde la acest atac la momentul și în locul ales de el".

"Toate avioanele forțelor noastre aeriene sunt în aer. Acesta este un atac rușinos și laș care a fost efectuat din interiorul spațiului aerian al Indiei", adaugă purtătorul de cuvânt.

