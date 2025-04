India impune sancţiuni severe împotriva Pakistanului după atacul din Kashmir

Nicio grupare nu a revendicat pentru moment responsabilitatea atentatului care a ucis 26 de oameni marţi în Kashmirul administrat de India. Foto: Profimedia Images

India a adoptat miercuri o serie de măsuri diplomatice punitive împotriva Pakistanului, pe care l-a acuzat de "terorism transfrontalier" după atacul împotriva turiştilor în Kashmirul aflat sub administraţie indiană. Aceste măsuri constă în blocarea unui important tratat privind partajarea apei între cele două ţări, închiderea principalului post de frontieră terestră între cele două state vecine şi reducerea personalului diplomatic, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Punctul de frontieră Attari-Wagah între cele două ţări rivale va fi închis cu efect imediat", a afirmat ministrul de externe indian Vikram Misri, adăugând că persoanele care dispun de documente de călătorie valide pot să-l folosească înainte de 1 mai.



"Tratatul din 1960 asupra apelor fluviului Indus va fi suspendat cu efect imediat până când Pakistanul va renunţa într-o manieră credibilă şi irevocabilă la sprijinul său pentru terorismul transfrontalier", a adăugat Misri.



Acest tratat împarte, teoretic, apa între cele două ţări, dar s-a aflat la originea a numeroase dispute între cele două ţări. Pakistanul se teme de mult timp că India, care se află în amonte, ar putea restricţiona accesul său la apă, ceea ce i-ar afecta agricultura. Tratatul a permis crearea Comisiei indo-pakistaneze a Indusului, responsabilă în principal cu rezolvarea problemelor de partajare a apelor între cele două ţări.



În baza acestuia, India şi Pakistanul au acces fiecare la trei râuri ce izvorăsc din Himalaya şi fiecare ţară are drepturi asupra energiei hidroelectrice şi acces la resurse de irigaţie. Închiderea postului de frontieră de la Attari-Wagah are o conotaţie simbolică: acolo se adună mulţimi în fiecare seară pentru a aplauda soldaţii ţării lor în timp ce aceştia defilează într-un ritual teatral care simbolizează rivalitatea între cei doi vecini.



Acest ritual frontalier zilnic, care a început în 1959, continuă de atunci, în pofida nenumăratelor dispute diplomatice şi conflicte militare. India a declarat că a ordonat, de asemenea, ataşaţilor militari ai Islamabadului şi altor responsabili militari pakistanezi aflaţi la post la New Delhi să părăsească ţară în decurs de o săptămână şi că ea îşi va retrage de asemenea din Pakistan consilierii săi în materie de apărare, marină şi aviaţie.



Nicio grupare nu a revendicat pentru moment responsabilitatea atentatului care a ucis 26 de oameni marţi în Kashmirul administrat de India, cu majoritate musulmană, unde rebeli desfăşoară o insurecţie din 1989.