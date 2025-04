Două mari puteri nucleare se pregătesc de război. Atacul ar urma să fie lansat în 24 de ore

Atacul mortal din Pahalgam a declanșat tensiuni uriașe între India și Pakistan. Foto: Profimedia Images

Pakistanul a afirmat miercuri că anticipează o lovitură militară din partea Indiei în mai puțin de două zile, după unda verde dată anterior de premierul indian Narendra Modi pentru represalii la atacul din Kashmir, relatează AFP, citată de Agerpres.



„Pakistanul nu va lovi primul, dar nu va ezita să dea o replică”', a avertizat ministrul pakistanez de externe Ishaq Dar.



În pofida apelurilor internaționale la dezescaladare, tensiunea crește în fiecare cu un nou nivel între cele două puteri nucleare, la peste o săptămână după moartea a 26 de civili în atacul de la Pahalgam, în partea din Kashmir aflată sub control indian.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat, marți, că va discuta cu omologii săi din India și Pakistan și le va cere să nu escaladeze tensiunile și să caute ceea ce a numit o „soluție responsabilă”. De asemenea, secretarul de stat american i-a încurajat și pe alți miniștrii de externe să ia legătura cu omologii lor din India și Pakistan ca să detensioneze situația.



New Delhi a acuzat Islamabadul de acest atentat care nu a fost revendicat. Pakistanul, la rândul său, solicită o „anchetă neutră” și retrimite acuzația de 'sprijinire a terorismului transfrontalier' Indiei, rivalul său istoric.



La două zile după acest atac, după o serie de sancțiuni diplomatice, acorduri întrerupte și anulări de vize, cele două țări create în 1947 în urma unei împărțiri sângeroase au început un schimb de focuri.



Pentru a șasea noapte consecutiv, soldați ai lor - aflați uneori la câteva zeci de metri distanță de Linia de control (LoC), frontiera de facto din Kashmir - au deschis focul, a comunicat miercuri dimineață armata indiană.



Pakistanul nu comentează chiar dacă localnici au confirmat cel puțin două episoade de tiruri nocturne. Islamabadul a anunțat în schimb că a doborât două mici drone de supraveghere indiene intrate în spațiul său aerian în Kashmir în ultimele 24 de ore.



Dacă aceste șicane nu au făcut victime și nici pagube importante, „Pakistanul dispune de informații credibile potrivit cărora India are intenția de a lansa o lovitură militară în următoarele 24 sau 36 de ore, utilizând incidentul de la Pahalgam ca pretext”', a anunțat în cursul nopții de marți spre miercuri ministrul pakistanez al informațiilor, Attaullah Tarar.



„Orice agresiune va antrena o ripostă decisivă. India va fi pe deplin responsabilă pentru orice consecință gravă în regiune'”, a avertizat el, în timp ce cele două țări reprezintă împreună unul din cinci locuitori ai planetei.



Potrivit anturajului lui Modi, șeful guvernul ultranaționalist hindus de la New Delhi a dat undă verde marți armatei pentru a organiza 'riposta indiană la atac'.



El a transmis șefilor săi de stat-major că au „libertatea de a decide ținte, momentul și forma ripostei'”, potrivit unei surse guvernamentale, și a 'reafirmat hotărârea națională de a da o lovitură decisivă terorismului'.



În Kashmirul pakistanez, în așteptarea a ceea ce este mai rău, un milion și jumătate de localnici din apropierea liniei de control încearcă să se pună la adăpost în buncăre improvizate.



Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avut convorbiri telefonice separate cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar, făcând apel la 'evitarea' confruntării și a unor 'consecințe tragice'.



Premierul Sharif a spus că l-a 'încurajat' pe Guterres să 'sfătuiască India să acționeze în mod responsabil și să dea dovadă de reținere', amenințând că 'Pakistanul se va apăra cu toate forțele sale în caz de inițiativă nefericită din partea Indiei'.



Atacul de la Pahalgam 'pare să fi dat guvernului Modi pretextul pe care îl aștepta pentru a răspunde dorinței sale de escaladare războinică', comentează miercuri Dawn, publicație de referință de limbă engleză în Pakistan.



'Chiar o lovitură limitată a Indiei ar putea duce la o deflagrație pe scară mai largă', avertizează cotidianul, pledând pentru o 'abordare mai rațională, fără a ceda provocării și un pas înapoi'.



Departamentul de Stat american a anunțat că Marco Rubio îi va contacta pe omologii săi indian și pakistanez pentru a-i îndemna 'să nu escaladeze situația',