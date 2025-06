Zelenski a ajuns la Summitul G7 la câteva ore după ce Trump a plecat. A fost pus pe locul președintelui SUA la masa cu liderii

Președintele Volodimir Zelenski a sosit, marți, la Summitul liderilor G7 din Canada, înaintea ultimei zile a reuniunii, relatează The Kyiv Independent, la câteva ore după ce Donald Trump a plecat. Șeful de stat ucrainean ar fi trebuit să se întâlnească cu Președintele american, însă acesta din urmă a părăsit summitul mai devreme pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Volodimir Zelenski a fost întâmpinat de premierul canadian Mark Carney, îmbrățișat de președintele francez Emmanuel Macron și a luat locul lui Donald Trump la masa discuțiilor din Kananaskis, Alberta.

Canada, care deține președinția G7 în 2025, l-a invitat pe Zelenski să participe la summit, marcând a patra sa participare la o reuniune G7 de la izbucnirea invaziei pe scară largă în 2022.

Zelenski a avut parte de o întâlnire călduroasă în Canada. Liderul ucrainean a fost întâmpinat de prim-ministrul canadian Mark Carney în Kananaskis, Alberta, unde are loc summitul.

„Avem nevoie de mai mult din partea aliaților noștri… Suntem pregătiți pentru negocieri de pace… Dar, pentru asta, avem nevoie de presiune”, a declarat președintele ucrainean.

De asemenea, el a fost îmbrățișat de Președintele francez Emmanuel Macron la sosirea la summit.

„Alături de președintele Zelenski la summitul G7. Suntem solidari cu poporul ucrainean după atacurile masive lansate de Rusia noaptea trecută. Suntem hotărâți să intensificăm presiunea asupra Rusiei pentru a accepta o încetare a focului imediată și necondiționată, pentru care Ucraina este pregătită.”, a scris Macron pe X.

With President Zelensky at the G7. We stand in solidarity with the Ukrainian people after last night’s massive Russian strikes. We are determined to increase pressure on Russia to accept the immediate and unconditional ceasefire that Ukraine is ready for. pic.twitter.com/54W3rvJrqH