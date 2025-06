Donald Trump îl acuză pe Macron ca "se află în căutarea publicității". "Habar nu are de ce am plecat eu de la G7"

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a respins, marți dimineață, o declarație făcută anterior de omologul francez Emmanuel Macron, care a afirmat că liderul de la Washington ar fi propus o încetare a focului între Israel și Iran, notează CNN.

Trump a părăsit în grabă lucrările reuniunii G7 din Kananaskis, Canada, pentru a reveni în capitala americană, unde a convocat Consiliul Național de Securitate.

„Președintele francez Emmanuel Macron, în căutare de publicitate, a afirmat în mod eronat că am părăsit summitul G7 din Canada pentru a mă întoarce la Washington și a lucra la un armistițiu între Israel și Iran. Este fals. (Macron) nu are habar de ce mă îndrept acum spre Washington, dar cu siguranță nu are nicio legătură cu vreun armistițiu”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

„Este ceva mult mai important decât atât. Fie că o face intenționat sau nu, Emmanuel (Macron) înțelege greșit întotdeauna. Rămâneți pe recepție!”, a continuat el.

Anterior, Macron a declarat că Trump a făcut o ofertă pentru un armistițiu între Israel și Iran.

„A fost făcută o ofertă pentru a se ajunge la un armistițiu și pentru a iniția discuții mai ample”, a declarat Macron reporterilor la summitul G7.

„Dacă Statele Unite ale Americii pot obține un armistițiu, este un lucru foarte bun, iar Franța îl va susține”, a adăugat liderul francez.

Israel și Iran, în a cincea zi de război

Între timp, schimburile de lovituri între Israel și Iran continuă, în cea de-a cincea zi de război.

Armata israeliană a anunțat marți dimineața că un nou val de rachete a fost lansat de forțele Teheranului și i-a avertizat pe civili să se adăpostească.

Pe de altă parte, forțele israeliene au comunicat că au distrus „zeci de instalații de depozitare și lansare a rachetelor sol-sol, precum și lansatoare de rachete sol-aer” în vestul Iranului, azi noapte.

Atacurile au implicat aviația israeliană.

The Guardian amintește că, luni seară, loviturile statului evreu au vizat postul de radio al regimului de la Teheran.

Jurnaliștii sunt considerați civili în temeiul dreptului internațional umanitar, iar țintirea lor în mod deliberat este o considerată crimă de război, menționează publicația citată.