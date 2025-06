AUDIO. „Nu vrem să continuăm zborul”. Momentul în care pilotul unei curse Air India cere revenirea de urgență pe aeroportul Hong Kong

Piloții zborului Air India cu destinația Delhi, care s-a întors la Hong Kong după aproape 90 de minute de decolare, nu au mai vrut să-și continue călătoria după ce a fost detectată o presupusă problemă tehnică la aeronavă. Zborul Air India AI 315 a decolat spre Delhi de pe Aeroportul Internațional Hong Kong luni dimineață.

Săptămâna trecută, un zbor Air India către Londra, care folosea același tip de avion Boeing, s-a prăbușit în orașul Ahmedabad, din vestul Indiei, la câteva momente după decolare, ucigând 241 dintre cele 242 de persoane aflate la bord.

Air India a anunțat luni într-un comunicat că zborul AI315 s-a întors la Hong Kong din cauza a ceea ce a descris ca fiind „o problemă tehnică”, fără a oferi dete suplimentare, scrie India Today.

Acesta a precizat că zborul a aterizat în siguranță și este supus unor verificări „ca măsură de precauție sporită”.

Conform înregistrărilor postate pe site-ul de monitorizare a controlului traficului aerian LiveATC.net, unul dintre piloții din avion le-a spus controlorilor de trafic aerian la aproximativ 15 minute după decolare că „din motive tehnice, domnule, am dori să rămânem mai aproape de Hong Kong, poate ne vom întoarce și vom ateriza înapoi în Hong Kong odată ce rezolvăm problema”.

„Nu vrem să continuăm zborul”, a spus pilotul, înainte de a se întoarce.

????????



Air India 315 requested to stay closer to Hong Kong citing technical reasons before deciding to return to HKIA.



"We don't want to continue further".



? via https://t.co/E8ftHE3i9y

?️ via @flightradar24 https://t.co/XJjqSO9Lll pic.twitter.com/qWq3iXuVRW