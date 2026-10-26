Putin își baricadează și mai mult palatul de la Valdai, protejat de cel puțin 50 de turnuri antiaeriene, cât jumătate din Moscova

Imagine din satelit (d) a reședinței lui Vladimir Putin (s) din Valdai, despre care Kremlinul susține că a fost ținta unui atac cu drone ucrainene, în decembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin și-a întărit apărarea antiaeriană de la reședința sa de la Valdai: în perimetrul de securitate întins pe o rază de 50 de kilometri, rușii au ridicat un al doilea inel de turnuri antiaeriene. În acest inel au fost construite cel puțin 16 astfel de turnuri noi, ceea ce face ca numărul total de turnuri antiaeriene care păzesc această reședință să ajungă la peste 50, informează Europa Liberă.

Pentru comparație, densitatea unor astfel de turnuri de apărare antiaeriene în Moscova și regiunea capitalei ruse, unde trăiește o populație de peste 20 de milioane de persoane, e doar de două ori mai mare, comparativ cu reședința de la Valdai.

O analiză a imaginilor din satelit făcută în octombrie arată construirea noilor turnuri de apărare, proiectate pentru amplasarea de sisteme antiaeriene de tip Panțîr sau Tor.

1/19v It is autumn in Valdai, and time for the latest manifestation of Putin’s paranoia. A new air defense ring of ~16 SHORAD towers so far, was constructed in September. The total number of towers for the protection of Valdai is now 49 or 50. ⚠️the towers are not yet confirmed! https://t.co/hRlnohwthP — jembob ?? (@jembobineuse) October 25, 2026

Unul dintre aceste amplasamente a fost construit în martie 2026 pe teritoriul bazei militare din Hotilov, folosită în mod r0egulat de Putin. O linie ferată specială a fost construită de la această bază până la reședința Valdai a liderului rus.

Această infrastructură extinsă de apărarea antiaerieană sugerează că reședința de la Valdai este în continuare tratată ca o zonă strategică, în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra teritoriului Federației Ruse.

Jurnaliștii ruși au început să documenteze desfășurarea sistemelor Pantsir în zonă la sfârșitul anului 2024. Primul sistem de apărare aeriană din apropierea reședinței Valdai a fost observat în ianuarie 2023, când mai multe persoane au trimis o fotografie cu sistemul Panțîr-S1 către agenția de știri Agentstvo.

Potrivit jurnaliștilor ruși, Putin stă adesea în Valdai cu fiii săi și mama lor, Alina Kabaeva. Publicația Proekt a relatat anterior că o casă separată pentru Kabaeva a fost construită lângă reședință. Tot acolo a fost construită o linie specială de cale ferată.

Investigațiile Meduza au relatat că vila din Valdai este locul unde Alina Kabaeva, fosta gimnastă olimpică și actuală președintă a consiliului de administrație al holdingului media pro-Kremlin National Media Group, petrece mare parte a timpului. În decembrie 2025, Rusia a acuzat Ucraina că a atacat cu 100 de drone reședința de la Valdai a lui Putin.