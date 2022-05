O rachetă explodează în timpul unui interviu, în Severodonețk. Deflagrația îi spulberă pe cei prezenți

Secvența filmată, distribuită de Nexta TV, arată cum persoanele aflate în cadru sunt zguduite de suflul detonației iar imaginea devine tulbure din cauza fumului și prafului stârnite de explozie, în timp ce încăperea se umple de fragmente de zidărie.

Pe parcursul secundelor premergătoare exploziei, o femeie de vârstă mijlocie vorbește cu fața spre obiectivul camerei.

În plan secund se distinge o altă femeie, în vârstă, care nu pare să intervină în discuție.

O a treia persoană este parțial vizibilă la limita din dreapta cadrului.

Un zid din cărămizi albe pare să mărginească un coridor de trecere.

Un zgomot ca de tunet se aude la un moment dat.

Femeia din prim plan ridică ochii către un punct aflat în dreapta sa și în stânga cadrului, după care se produce o detonație puternică.

Obiectivul camerei plonjează și surprinde picioarele și pelerina unui bărbat care, împreună cu cei aflați de față, încearcă să-și revină din șoc și să iasă din zona afectată de bombardament.

❗️In #Severodonetsk , a rocket hit right during a conversation with civilians. According to preliminary information, the women survived. pic.twitter.com/4I4fSkCwN2

În mesajul distribuit pe Twitter împreună cu imaginile, Nexta menționează că, din primele informații, femeia care vorbea cu fața la cameră ar fi supraviețuit.

Sursa citată nu precizează când sau în ce zonă din Severodonețk s-a produs incidentul.

Într-un alt clip distribuit de Nexta TV, o echipă de jurnaliști străini și ucraineni acompaniată de soldați din forțele de apărare este lovită de un proiectil, la marginea unui drum.

Imaginile arată cum doi oameni sunt aruncați la pământ.

Un bărbat este rănit în urma exploziei și cere ajutorul colegilor săi.

A group of #Ukrainian and foreign journalists, together with a unit of the Armed Forces of #Ukraine, came under fire. pic.twitter.com/PD5UiESg9A