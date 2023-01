O rachetă rusească a explodat în spatele unui reporter francez aflat în direct, la Kramatorsk, în Ucraina

În imaginile postate pe rețelele sociale se observă cum reporterul este prezentat de realizatorul aflat în studio.

Urmează o lumină orbitoare și zgomotul detonației la sol. Reporterul se apleacă în față, bănuind ce se întâmplă în spatele lui, și iese, ghemuit, din cadru.

Camera se rotește în jurul axei optice spre dreapta, imaginea se răstoarnă și clipul se încheie.

Presa franceză notează că jurnaliștii francezi nu au fost răniți în incident.

French journalists in Kramatorsk. Shortly before going on the air, they were under fire, the moment of "arrival" was caught on camera. This is Kramatorsk. Although most write Druzhkivka. pic.twitter.com/zO0eE8yCbK