Rachetele lansate de Hezbollah au ucis în Israel doi oameni care își plimbau câinii, la Kyriat Shmona

Un bărbat și o femeie au murit după ce o rachetă lansată din Liban a lovit, miercuri, în Kiryat Shmona, cel mai nordic oraș din Israel.

Times of Israel scrie că cele două victime formau un cuplu și au murit în urma rănilor provocate de impactul rachetei, în timp ce-și plimbau câinii.

Inițial, serviciul de ambulanță israelian Magen David Adom a comunicat că tratează doi răniți în stare critică.

Serviciul de pompieri a anunțat că bombardamentul a provocat incendii în mai multe clădiri din oraș și că a trimis cinci echipaje de intervenție pentru a le stinge.

Two people were killed by the latest #Hezbollox rocket attack in Kiryat Shmona, ?? pic.twitter.com/nmpquzil60