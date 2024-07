Rafinăria Tuapse deținută de gigantul Rosneft, avariată după ce ucrainenii au atacat-o cu drone. Rușii spun că au distrus 75 dintre ele

Rafinăria Tuapse din Rusia, deţinută de gigantul petrolier Rosneft (ROSN.MM), a fost puternic avariată după ce ucrainenii au atacat cu drone în timpul nopţii, au declarat luni oficiali din regiunea Krasnodar. Mai multe imagini cu momentul atacului au fost distribuite pe rețele sociale.

Resturi de la o dronă doborâtă de ruşi au declanşat un incendiu la rafinărie, care a fost între timp controlat, a precizat administraţia regională pe aplicaţia de mesagerie Telegram. Nu au existat victime, a adăugat aceasta.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil refinery in Tuapse, Russia's Krasnodar region.



According to the Russian Defense Ministry, "all drones were shot down". The video shows the "successful work" of Russian air defense. pic.twitter.com/jeOIetw2yh