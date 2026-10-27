Răspuns sfidător al Rusiei după convocarea lui Lipaev la MAE. Ce a anunțat Ambasada lui Putin la București

Nu este prima dată când Vladimir Lipaev este chemat la sediul MAE să dea explicații. Sursa foto: Facebook

Ambasadorul Rusiei la București a răspuns cu sfidare convocării la Ministerul Afacerilor Externe, după ce Rusia a comis un nou act de sabotaj pe teritoriul României prin atacul de la Carfil. Vladimir Lipaev a negat că statul agresor a comis sabotajul și a susținut că e vorba de o „acuzație fără temei” și de „insinuări calomnioase”. În același mesaj de pe Facebook, reprezentantul lui Putin a făcut referire și la atacurile ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, dând din nou vina pe Ucraina pentru aceste atacuri și sugerând că vasele atacate transportau armament.

În linie cu propaganda obișnuită a Kremlinului, Lipaev a numit Ucraina „regim neonazist” și a spus că are un „caracter terorist bine-cunoscut”. Până acum, statul care terorizează populația altui stat prin atacuri împotriva infrastructurii civile și altor obiective non-militare este Rusia.

De asemenea, acuzația de „neonazism” adusă guvernului ucrainean ales democratic de dictatura de la Kremlin face parte din efortul de propagandă vechi al regimului Putin de a acredita ideea ridicolă și evident falsă că Ucraina ar fi condusă de naziști.

„La 27 octombrie, Ambasadorul Federației Ruse, Vladimir Lipaev, a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din Brașov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi.

Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine. Acesta a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei stilul și metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”.

Reprezentantul statului agresor a și amenințat subtil România, spunând ă „pericolul nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al UE”.

„Șeful misiunii diplomatice ruse a calificat tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră drept manifestări de cinism politic și ipocrizie. Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune este Ucraina și complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu își neagă crimele, ci se și mândrește cu acestea.

Ambasadorul a reamintit că, de la începutul anului, forțele armate ale Ucrainei au vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruși, iar 28 de marinari și-au pierdut viața. Niciuna dintre aceste nave nu transporta încărcături militare. Cu toate acestea, nimeni din Occident, inclusiv România, nu a condamnat aceste atacuri. Bucureștiul a început să își manifeste «îngrijorarea» abia atunci când livrările militare ilegale către regimul de la Kiev prin porturile de la Marea Neagră au fost blocate.

Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conștientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”, a transmis ambasada Rusiei pe contul său de Facebook.

Sabotajul de la Carfil

Serviciul Român de Informații a anunțat că a identificat, împreună cu parteneri din România și din străinătate, o rețea coordonată din Rusia, implicată în incendiul din 14 septembrie de pe platforma industrială Carfil, aflată în apropierea fabricii de armament din Brașov.

În cadrul discuțiilor de la MAE, reprezentanții României au spus că probele strânse în timpul investigațiilor demonstrează responsabilitatea părții ruse pentru acest act de sabotaj. Ministerul a condamnat incidentul și a atras atenția asupra consecințelor pe care astfel de acțiuni le pot avea asupra securității României.

„Ministerului Afacerilor Externe l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la sediul MAE, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov.

În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor.

A subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. A evidențiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene”, se arată în comunicatul transmis de MAE.

Ce au descoperit anchetatorii despre sabotajul de la Carfil

Incendiul a izbucnit pe 14 septembrie 2026, pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea societății Carfil SA, filială a companiei naționale Romarm.

Potrivit informațiilor prezentate de SRI și DIICOT, trei bărbați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, sunt implicați în acest caz. Pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare.

Doi dintre suspecți au fost prinși și arestați preventiv în Germania, unde pregăteau acțiuni similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Anchetatorii au stabilit că rețeaua nu avea ținte doar în România. Coordonatorii din Rusia vizau și alte obiective din regiune, inclusiv fabrici de armament și facilități de interes militar și industrial.

Directorul fabricii Carfil, Mircea Petru Tanțău, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că unitatea primise încă din primăvară avertismente privind riscul unor acțiuni de sabotaj. Acestea au fost reluate în luna august, înainte de producerea incendiului.