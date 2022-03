Război în Ucraina| Aşa arată bombele lui Vladimir Putin trimise asupra ucrainenilor

FAB-500 este o bombă de 500 de kilograme proiectată în mod sovietic, cu un focos puternic exploziv. Bomba nu este ghidată, are o singură siguranță și este compatibilă cu majoritatea modelelor de aeronave sovietice.

"Armele pe care rușii le folosesc în mod deliberat împotriva civililor din Ucraina.

Este o bombă FAB-500, care cântărește 500 de kilograme", este mesajul transmis pe Twitter de Illia Ponomarenko, reporter de război la The Kyiv Independent.

