Război în Ucraina | Explozii uriaşe în Kiev, Capitala este sub asediu

Exploziile s-au produs în zona de nord a capitalei Kiev, acolo unde se dau lupte grele între militarii ruşi şi forţele de apărare ale Ucrainei.

Deflagraţiile uriaşe au fost surprinse de martori, care au filmat cu telefoanele mobile şi apoi au urcat imaginile pe reţelele de socializare. Bombardamentele au continuat pe tot parcursul nopţii şi s-au înteţit, în această dimineaţă, în jurul orei 05.00.

Pe imagini se poate observa cum o explozie uriaşă are loc într-o zonă care nu pare a fi foarte îndepărtată de zonele rezidenţiale ale capitalei Kiev.

Noile bombardamente din Kiev vin în contextul în care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat că se află în Kiev, dar şi că "este ţinta numărul unu a inamicului".

La Kiev se află şi Cristi Popovici, trimisul special al Antena 3, care va relata în timp real de pe linia frontului, în direct şi în exclusivitate pentru Antena 3.

#Ukraine under #Russian attack #Kiev is under bombardment now pic.twitter.com/F4q9A5JuFD